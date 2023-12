Sismo de magnitude de 7,5 nas Filipinas. Ameaça de tsunami diminui

Um terramoto de magnitude 7,5 atingiu a ilha de Mindanao, nas Filipinas, de acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico (EMSC). De acordo com a agência Reuters, Japão e Filipinas emitiram um alerta tsunami na sequência do abalo.

A agência sismológica das Filipinas prevê que as ondas do tsunami atinjam a costa das Filipinas por volta da meia noite local (16 horas de Portugal continental). O Centro de Aviso de Tsunami do Pacífico admite que as ondas poderão atingir as vizinhas Indonésia, Palau e Malásia.

O Japão também já lançou o alerta para a sua costa ocidental e esperam ser atingidos por ondas com uma altura entre um metro a três metros, por volta das 16:30 de Portugal continental.

O sismo terá ocorrido a uma profundidade de 32 quilómetros, por volta das 22:37 locais (14:37 de Portugal continental).

Um sismo, desta vez de 6,4, voltou a sentir-se na ilha, mas segundo o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, a ameaça de tsunami já não existe.

"Com base em todos os dados disponíveis, a ameaça de tsunami deste terremoto já passou", afirma, citado pela agência Reuters. "Podem ocorrer pequenas flutuações no nível do mar em algumas regiões costeiras".