Lamberam garrafas de molho de soja, tocaram em pedaços de sushi que não faziam parte do seu pedido, mas que passavam nos tapetes rolantes do restaurante, filmaram tudo entre risos e publicaram nas suas redes sociais. A ação correu a internet com a hashtag “#sushitero” ou “#sushiterrorism”. Agora, três dos adolescentes responsáveis por estas “brincadeiras” foram presos.

Chamam-lhe “terrorismo de sushi”. O Japão tem vindo a lidar com este tipo de atitudes desde 2013, mas os mais recentes casos surgiram no pós-covid, quando as pessoas estão mais conscientes em relação a cuidados de higiene.

De acordo com o canal NHK, a polícia deteve três adolescentes. A cadeia de restaurantes Kura Sushi, uma das redes afetadas, disse que os três fizeram parte destes “incómodos extremamente maliciosos”, no dia 3 de fevereiro, que tiveram como consequência a queda de ações de alguns restaurantes.

Em comunicado, a empresa mostrou o seu alívio com a detenção dos jovens. “Esperamos que as detenções sirvam para que o público perceba que qualquer ação que prejudique a estrutura que construímos, na base da confiança com os nossos clientes, é um crime”, diz.

Nas últimas semanas, o Japão tem debatido se este sistema de tapetes rolantes deve continuar. Algumas empresas já se têm pronunciado com sugestões de métodos para melhorar a segurança, como câmaras de vigilância perto dos equipamentos, para monitorizar os comportamentos dos clientes.

“A empresa vai continuar a esforçar-se para melhorar o sistema e evitar esses incómodos, para que os clientes possam desfrutar da sua comida com segurança e conforto”, acrescenta a Kura Sushi.