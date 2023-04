Dois jovens foram detidos esta quarta-feira depois de tocarem em pedaços de sushi que passam no tapete rolante de um restaurante em Osaka - um desafio da internet chamado "terrorismo de sushi" que está a indignar o Japão.

De acordo com o The Guardian, Toshihide Oka, de 34 anos, e Ryu Shimazu, de 35, foram acusados de obstrução do negócio depois de utilizarem os seus pauzinhos de sushi para comer pedaços de sushi de um recipiente destinado a todos os clientes num restaurante gerido pela cadeia Yoshinoya, em setembro.

Os dois jovens, que gravaram um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, também foram acusados de destruir propriedades ao contaminar o recipiente que estava disponível para o público.

O vídeo mostra um homem - que se acredita ser Shimanzu - a enfiar repetidamente gyūdon (uma peça de sushi) na boca.

“Eu queria fazer as pessoas rirem”, começou por explicar Oka à polícia, citado pela agência de notícias Kyodo. “Pedi [a Shimazu] para fazer algo engraçado e partilhei nas redes sociais porque era muito engraçado. Eu queria que todos vissem", acrescentou.

De acordo com aquela agência de notícias, os dois jovens confessaram os crimes.

Nas últimas semanas, o Japão tem debatido se este sistema de tapetes rolantes deve continuar. Algumas empresas já se têm pronunciado com sugestões de métodos para melhorar a segurança, como câmaras de vigilância perto dos equipamentos, para monitorizar os comportamentos dos clientes.