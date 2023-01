Um cidadão iraniano foi detido na Alemanha por suspeita de conspiração de um ataque terrorista de "motivação islâmica", anunciaram as autoridades do país este domingo.



O suspeito de 32 anos terá adquirido venenos como cianeto e ricina - uma arma biológica altamente fatal - para "preparar um ato sério de violência", mas acabou intecetado pela polícia.



Um comunicado partilhado pelas autoridades de Münster, cidade da Renânia do Norte-Vestfália, adianta que as sustâncias tóxicas (em quantidades não especificadas) foram apreendidas após a casa do suspeito ter sido revistada.

Foi ainda detida uma outra pessoa, cuja identidade e contexto de envolvimento com o caso não foram revelados nesta fase preliminar. A polícia garante, no entanto, estar a decorrer uma investigação para apurar os contornos do crime.

Na Alemanha, a acusação de um "ato de violência grave que ponha em perigo o Estado" é punível com uma pena de seis meses a dez anos de prisão.