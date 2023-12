Áustria, Alemanha e Espanha receberam indicações de que grupo islâmico está a planear ataques na Europa

O diário alemão “Bild” avançou este sábado que os serviços de segurança da Áustria, Alemanha e Espanha receberam indicações de que um grupo islâmico está a planear vários ataques na Europa, possivelmente na véspera de Ano Novo e no Natal.

De acordo com o jornal, os alvos destes ataques poderão ser as missas de Natal em Colónia, Viena e Madrid.

O jornal afirma ainda que as primeiras detenções pelas forças especiais foram feitas hoje em Viena, e uma na Alemanha.

A polícia alemã, inclusive, anunciou esta noite estar a fazer buscas na catedral de Colónia (oeste da cidade) utilizando cães farejadores, na sequência de um "aviso de perigo" emitido para a véspera de Ano Novo.

"Embora a informação se refira à véspera de Ano Novo, a partir desta noite faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir a segurança dos visitantes da catedral na véspera de Natal", afirmou o chefe da polícia de Colónia, Michael Esser, citado num comunicado.

Depois da missa vespertina e "de acordo com o responsável de segurança do capítulo da catedral", a catedral será revistada com cães farejadores, informou a polícia.

"No domingo, todos os visitantes serão sujeitos a um controlo antes de entrarem no local de culto", refere o comunicado. "A polícia e o capítulo da catedral recomendam que as pessoas não levem sacos e cheguem cedo para a missa", acrescenta-se no documento.