A Tesla baixou os preços dos seus veículos na Europa, seguindo uma política já aplicada nos Estados Unidos ou no Japão. A mudança terá impactos diretos nos preços praticados para os automóveis elétricos em Portugal, que podem ficar até 10 mil euros mais baratos.

As mudanças na empresa de Elon Musk são justificadas pelos ganhos de escala que surgiram após um brutal aumento da produção destes veículos. Entre os grandes descontos estão o base e o long range do Model 3, cujos preços passam a ser 44.990 euros e 52.990 euros, respetivamente. Uma diminuição de 10 mil euros em ambos.

No long range do Model Y a redução até é maior, passando dos 66.990 euros anteriormente praticados para 53.990€.

Tal como nos Estados Unidos, também na Europa as reduções chegaram a atingir os 20% em algumas versões, como foi o caso do Model Y, o SUV da marca.

Quem parece não ter gostado da descida de preços foram os acionistas: a bolsa reagiu com uma queda de 3% no valor das ações. Isto já depois de uma queda a pique de 65% em um ano.

Os investidores temem que venha aí uma diminuição das vendas, além de, segundo a agência Associated Press, estarem também céticos quanto ao comportamento errático do diretor-executivo da empresa, Elon Musk, sobretudo relacionado com a polémica compra da rede social Twitter.