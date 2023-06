Portugal volta à corrida para receber “gigafábrica” da Tesla

Portugal pode estar novamente na corrida para receber um “enorme núcleo produtivo” da Tesla, depois de Valência ter sido descartada como possível localização da “gigafábrica”. O investimento em causa está estimado em 5.000 milhões de euros e pode gerar entre 12 mil e 15 mil empregos. Espanha terá quebrado o pacto de confidencialidade que a marca norte-americana de carros elétricos exige, avança a imprensa espanhola.

Segundo o El Debate, Portugal está bem posicionado para ser a alternativa tendo em conta as vantagens estratégicas de que dispõe, como a localização às portas do Mediterrâneo, a disponibilidade de rotas marítimas muito próximas e fontes de energia baratas e renováveis. Outro dos fatores de peso tem a ver com a aposta do Governo português nos carros elétricos, que faz com que a eletrificação e a rede de carregadores nacional seja o dobro da de Espanha.

A decisão final deve acontecer no final deste ano e o jornal espanhol assegura que Portugal parece ser o local mais provável para a instalação da “gigafábrica” da Tesla. Itália não será opção devido à lentidão na sua eletrificação e, quanto a França, os elevados custos de produção e proximidade à Alemanha, onde a Tesla já dispõe de uma fábrica, fazem com que não seja opção, refere a notícia.

Contactado pelo Expresso, o Ministério da Economia não confirmou nem desmentiu a hipótese deste investimento, afirmando apenas que “o Governo português está a trabalhar em vários projetos decisivos para o desenvolvimento do país”.