Tetris: adolescente de 13 anos derrotou o jogo imbatível

Um miúdo de 13 anos do Oklahoma parece ter finalmente conseguido o quase impossível: vencer o Tetris.

Acredita-se que Willis Gibson seja o primeiro jogador humano a atingir o nível 157 do clássico videojogo, quase 40 anos após o seu lançamento.

"Vou desmaiar, não sinto os meus dedos", disse Gibson depois de a sua proeza ter provocado o crash do jogo num vídeo publicado no YouTube na terça-feira.

"Quando comecei a jogar este jogo, nunca esperei que alguma vez o conseguisse vencer", escreveu Gibson na descrição do vídeo.

O vídeo do jogo de 38 minutos de Gibson, publicado na conta "Blue Scuti", é o mais recente pico de nostalgia pelo jogo viciante e duradouro criado por um engenheiro soviético em 1984 e popularizado na Nintendo Entertainment System.

Até à data, foram lançadas mais de 200 variantes oficiais de Tetris em pelo menos 70 sistemas, um recorde mundial de acordo com o Guinness World Records. A versão para telemóvel desenvolvida pela Electronic Arts e lançada em 2006 foi vendida 100 milhões de vezes, o que faz dela o terceiro videojogo mais vendido de todos os tempos, de acordo com um relatório da Hewlett Packard do ano passado.

O próprio criador disse que ficou imediatamente viciado depois de desenvolver o jogo.

"Não conseguia parar de jogar esta versão protótipo, porque era muito viciante juntar as formas", recordou Alexey Pajitnov à CNN em 2019.

Após a sua criação, o Tetris espalhou-se rapidamente e tem um poder de permanência tão duradouro que a história do seu início na era da Guerra Fria foi transformada num filme para a Apple TV em março.

"Ficou connosco quase num estado primitivo", disse Victor Lucas, um especialista em jogos por detrás da série televisiva Electric Playground. "Transcende os videojogos, muito francamente, como as damas ou o xadrez. É apenas uma dessas experiências de jogo que qualquer ser humano pode entender imediatamente e ser consumido eternamente."

O jogo é simples: manipulam-se e encaixam-se os blocos que caem de várias formas para criar filas sólidas. À medida que o nível sobe, os blocos caem mais depressa.

Enquanto outros videojogos atuais oferecem enredos, centenas de personagens, imagens cinematográficas e até concertos ao vivo de Travis Scott, alguns especialistas dizem que a simplicidade do Tetris é o que o mantém popular há décadas.

Embora o Tetris tenha permanecido o mesmo ao longo das décadas, a forma como é jogado evoluiu. Até 2011, os jogadores acreditavam que o nível 29 era o mais alto possível porque esse nível apresentava a velocidade mais rápida do jogo.

"Está tão bem concebido e é tão cativante para tantas gerações de jogadores que as pessoas estão literalmente a descobrir novas proezas para realizar, pontuações para bater e desafios para ultrapassar", disse o especialista e consultor de videojogos Scott Steinberg à CNN. "Apresenta constantemente uma série de novos desafios que até os mestres têm dificuldade em enfrentar".

O poder de permanência de Tetris deriva da simplicidade do jogo, bem como da sua dificuldade.

Quando a barreira do nível 29 foi ultrapassada, os jogadores começaram a atingir níveis cada vez mais altos em torneios como o Campeonato Mundial de Tetris Clássico com técnicas como "hypertapping" e "rolling".

Gibson terminou em terceiro lugar no campeonato mundial de 2023. E enquanto o jovem é um recordista humano, uma aplicação de Inteligência Artificial chegou ao nível 236 em 2021, manipulando os parâmetros do jogo.

Mesmo numa altura em que alguns jogos de vídeo "custam tanto a fazer e têm tão bom aspeto como muitos filmes que saem de Hollywood, ainda há algo a dizer sobre um jogo que é simples, elegante, incrivelmente acessível e agradável para jogadores de qualquer idade ou formação", disse Scott Steinberg à CNN. "Por vezes, mais simples é melhor, e os melhores jogos resistem mesmo ao teste do tempo."