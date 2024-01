Costa saúda "dia histórico" da aprovação do TGV e garante concurso "na próxima semana"

Negociações com médicos, concurso para o TGV e novas nomeações. O que é que o Governo de gestão de António Costa ainda tem poder para fazer

Montenegro defende que Governo apenas tem de apresentar candidatura do TGV até final do mês

Concessão do TGV será de 30 anos. Abrange construção e gestão da linha

Custo da primeira fase do TGV sobe para 3.550 milhões

O primeiro-ministro assinalou esta terça-feira o "dia histórico" da aprovação, pelos partidos, do lançamento do projeto de alta velocidade ferroviária, anunciando que o concurso público será lançado na próxima semana e saudando a "maturidade democrática" do processo.

"Hoje é um dia histórico para a mobilidade e para o transporte público", disse António Costa em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), referindo-se à votação favorável, pelo parlamento, de projetos de resolução do PS que recomendam ao Governo que avance com o projeto de alta velocidade ferroviária.

"Acho que é um momento que deve ser aplaudido, porque revela enorme maturidade democrática, e que é particularmente importante para um país onde as obras públicas são obsessivamente discutidas, e obsessivamente adiadas", considerou.

Para o primeiro-ministro, "num momento de grande agitação política, a Assembleia da República demonstrou ser capaz de uma esmagadora maioria votar a favor e dizer 'abram lá o concurso', acho que é muito importante e deve encher, todos os democratas, com muito orgulho".

"A abertura deste concurso, na próxima semana, garante-nos que podemos aceder a 729 milhões de euros que estão reservados em Bruxelas exclusivamente para esta obra, poupando-nos a ter de concorrer, nos anos seguintes, com todos os outros países", garantiu o primeiro-ministro.

António Costa salientou que o investimento "é estrutural para a descarbonização da mobilidade, para encurtar as distâncias entre as duas áreas metropolitanas, para substituir muitas das viagens que hoje se fazem de avião ou por automóvel".

O PSD anunciou esta terça-feira o voto favorável da resolução do PS para arrancar com o concurso da linha de alta-velocidade Porto-Lisboa porque “nunca será um entrave" ao desenvolvimento, mas remete responsabilidades da solução para o PS.

Numa posição escrita enviada à Lusa e assinada pelo vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz, considera-se que “o país já perdeu demasiado tempo e esta seria a segunda candidatura falhada por incompetência e impreparação do Governo português, liderado pelo Partido Socialista”.

“Assim, o PSD votará a favor desta proposta, na estrita medida em que ela procura resolver os problemas de tempo e de capacidade do eixo ferroviário Lisboa-Porto. O voto é a favor de Portugal. Quanto ao resto, cada partido que assuma as suas responsabilidades e que não enganem mais os portugueses. Porque o Governo não tem, nem merece, crédito neste assunto”, critica o dirigente do PSD.