"Genocida": elementos do Climáximo escreveram isso na porta de empresa em Oeiras que fez parceria com produtora de armas israelita - TVI

"Genocida": elementos do Climáximo escreveram isso na porta de empresa em Oeiras que fez parceria com produtora de armas israelita

  • Há 2h e 44min
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Climáximo considera a empresa “um pilar” na expansão da extrema-direita internacional e no “progresso do imperialismo e de políticas bélicas, genocidas e fascistas"

Elementos do coletivo Climáximo mancharam hoje com tinta vermelha a fachada da empresa Thales, especializada em Defesa, em Oeiras, num protesto pela parceria que a firma tem com a produtora de armas israelita Elbit Systems.

A PSP de Oeiras disse à Lusa que os agentes estiveram no local pelas 07:05 e confirmaram a ação, mas já não encontraram nenhuma pessoa da Climáximo quando chegaram ao edifício.

Numa nota divulgada à comunicação social, os elementos do Climáximo dizem que escreveram a palavra “genocida” a vermelho na fachada da Thales, em Paço de Arcos, a 4.ª maior empresa de armamento, tecnologia e segurança da Europa, produzindo mísseis, carros de combate, drones e outros equipamentos e tecnologias usadas para vigilância e aniquilação de alvos.

Citado no comunicado, o estudante de biologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Filipe Antunes acusa a Thales de lucrar diretamente ”com a morte de milhares de pessoas” e de ser “parte integral de um modelo que promove a matança de pessoas inocentes por todo o mundo” que é “indissociável dos combustíveis fósseis”.

“Estes são um multiplicador da capacidade bélica, sendo a guerra moderna dependente e só possível devido aos combustíveis fósseis”, considera o estudante, elemento deste movimento.

Refere ainda que a Thales é central nos esforços de militarização das fronteiras europeias que fazem das pessoas migrantes “alvos de ataque, repressão e desumanização” e considera a empresa “um pilar” na expansão da extrema-direita internacional e no “progresso do imperialismo e de políticas bélicas, genocidas e fascistas".

O coletivo, que luta pela ”justiça climática”, fala em “fatia considerável” de emissões do complexo industrial militar, tal como os milhões gastos em armamento e combustíveis fósseis, afirmando que este financiamento devia antes ser aplicado na criação de um “Serviço Nacional do Clima”, para gerir a transição energética, e em empregos no setor dos cuidados e serviços de apoio social, garantindo saúde, educação e alimentação.

"Se não desmantelarmos os combustíveis fósseis, não só não vamos conseguir travar os conflitos atuais como estes se vão multiplicar e escalar em guerras por acesso a comida e água”, considera o Climáximo, que convoca a população a juntar-se, no dia 15 de maio, à concentração que vai promover ao final da tarde frente à sede do Governo.

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