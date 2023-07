Malásia suspende festival de música após vocalista dos "The 1975" beijar o baixista em palco

O Festival Good Vibes, em Kuala Lumpur, na Malásia, foi cancelado depois do vocalista dos "The 1975", Matty Healy, ter beijado o baixista Ross MacDonald em palco. O momento, que aconteceu na sexta-feira à noite, seguiu-se após uma longa crítica às leis anti-LGBTQ do país.

A banda britânica subiu a palco no primeiro dia do festival e, durante a atuação, Healy fez um discurso, que acabou por se tornar viral nas redes sociais, onde criticava de forma aberta a política anti-LGBTQ do país, revelando ainda que a banda pensou em cancelar o espetáculo, mas decidiu não o fazer para não desiludir os fãs.

"Não vejo o sentido de convidar The 1975 para um país e depois dizer-nos com quem podemos ter sexo. Infelizmente, não vão ter um conjunto de canções animadoras porque eu estou furioso. E isso não é justo para vocês, porque vocês não representam o vosso governo. Vocês são jovens e tenho a certeza de que muitos de vós são gays e progressistas", afirmou, acrescentando que se o "quiserem convidar para dar um concerto" naquele lugar, "podem ir embora". "Eu fico com o vosso dinheiro, podem banir-me, mas eu já fiz isto antes e não me sinto bem".

1975 banned from Kuala Lumpur for breaching the country's laws



Homosexuality is illegal in Malaysia



During the set, singer Matty Healy kissed bassist Ross Mcdonald ⬇️ pic.twitter.com/fmIX15u3c8 — TheViralLens (@TheViralLens) July 22, 2023

Após o discurso, o baixista aproximou-se de Matty Healy e beijou-o demoradamente, por entre gritos e aplausos do público.

De acordo com a CNN Internacional, o cancelamento do festival foi decretado pelo Ministério das Comunicações da Malásia, país onde os atos sexuais são ilegais na Malásia e puníveis com multas e até 20 anos de prisão.

Em comunicado, o festival lamentou o cancelamento da programação causado "após a conduta controversa e comentários feitos pelo artista britânico Matty Healy da banda The 1975."

"Lamentamos profundamente anunciar que a programação restante do Good Vibes Festival 2023, planejada para hoje e amanhã, foi cancelada após a conduta controversa e comentários feitos pelo artista britânico Matty Healy da banda The 1975. Esta decisão está em conformidade com a diretiva de cancelamento imediato emitida pelo Ministério das Comunicações e do Digital. O Ministério sublinhou a sua posição inabalável contra quaisquer partes que desafiem, ridicularizem ou violem as leis da Malásia. Pedimos desculpas a todos os portadores de bilhetes, vendedores, patrocinadores e parceiros", lê-se no comunicado.

Segundo a Reuters, o ministro das Comunicações garantiu que a Malásia está em apoiar o desenvolvimento das indústrias criativas e a liberdade de expressão, mas que esse apoio não pode, em momento algum, ir contra "as sensibilidades da comunidade, especialmente aquelas que são contra as tradições e valores da cultura local".

A atitude de Matty Healy - que não é inédita nos concertos da banda (em 2019 beijou um fã durante um concerto no Dubai) - foi aplaudida durante o concerto, mas vários fãs e membros da comunidade LGBTQ da Malásia criticaram as ações do músico britânico, alertando que as mesmas podem levar a uma maior discriminação e que podem levar a uma maior repressão da expressão artística, assim como tornar mais difícil a atuação de artistas musicais no país.