Os britânicos The Cure vão entrar em digressão nos EUA e decidiram impor novas regras para garantir que os bilhetes estão ao alcance de qualquer fã. No entanto, apesar dos esforços para tornar os concertos mais acessíveis, a empresa Ticketmaster adicionou várias taxas que, em alguns casos, excederam o valor do próprio bilhete. Agora, os fãs terão de ser reembolsados com valores entre 5 a 10 euros nas suas contas.

Nesta quinta-feira, Robert Smith, o vocalista da banda tweetou para os fãs. Disse que estava “tão enojado" que eles pelas taxas na venda de bilhetes da Ticketmaster. A banda manteve deliberadamente os preços baixos dos ingressos e viu o seu propósito desrespeitado.

Fãs indignados começaram a compartilhar as evidências nas redes sociais. Por exemplo, uma captura de ecrã mostrava uma taxa de serviço de 10,96 euros, além de uma taxa geral de processamento de pedidos de 5,17 euros, cobrada para aqueles que usam o programa Fã Verificado da Ticketmaster. Com a adição de taxas, quatro bilhetes que deviam custar 18,81 euros foram mais de 160 euros.



What on earth is this pic.twitter.com/3by7rLsGuq — 🪻'Hozier Fan'🪻 (waiting for Spring) (@hydr0chaeris) March 10, 2023

Após o protesto do líder da banda, a empresa de venda de bilhetes concordou com o reembolso. Ao fim da tarde de quinta-feira, Smith disse que a empresa debitaria dinheiro nas contas dos fãs que compraram bilhetes e que iria reduzir as taxas de vendas futuras.

A empresa de bilhética terá de devolver cerca de 10 euros a fãs que compraram os bilhetes mais baratos e 5 euros aos restantes.

1 OF 2: AFTER FURTHER CONVERSATION, TICKETMASTER HAVE AGREED WITH US THAT MANY OF THE FEES BEING CHARGED ARE UNDULY HIGH, AND AS A GESTURE OF GOODWILL HAVE OFFERED A $10 PER TICKET REFUND TO ALL VERIFIED FAN ACCOUNTS FOR LOWEST TICKET PRICE ('LTP’) TRANSACTIONS... — ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 16, 2023

2 OF 2: ...AND A $5 PER TICKET REFUND TO ALL VERIFIED FAN ACCOUNTS FOR ALL OTHER TICKET PRICE TRANSACTIONS, FOR ALL CURE SHOWS AT ALL VENUES; IF YOU ALREADY BOUGHT A TICKET YOU WILL GET AN AUTOMATIC REFUND; ALL TICKETS ON SALE TOMORROW WILL INCUR LOWER FEES — ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 16, 2023