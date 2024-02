The Grateful Dead estabelecem recorde de presenças no Top 40 da Billboard 200

Um dia depois de Taylor Swift ter feito história na música nos Prémios Grammy, uma banda formada muito antes de ela ter nascido fez a sua própria história: The Grateful Dead.

Com efeito, na segunda-feira, a banda estabeleceu um novo recorde de presenças no Top 40 de álbuns constantes na lista semanal Billboard 200.

Com 59 entradas no Top 40, os The Grateful Dead superaram as 58 de Elvis Presley e Frank Sinatra.

Este ‘desempate’ resultou da entrada na 25.ª posição da sua produção “Dave’s Picks, Volume 49: Frost Amphitheatre, Stanford U., Palo Alto, CA (4/27/85 & 4/28/85)”.

É algo considerado notável, tornado ainda mais especial uma vez que o grupo se separou depois da morte de Jerry Garcia – guitarrista, vocalista e autor - em 1995.

Daquelas 59 entradas no Top 40, dois terços (41) ocorreram desde 2012, graças à popularidade de séries de álbuns de arquivo compilados por David Lemieux.

Lemieux, em comunicado, atribuiu aos Dead a gravação de muitos espetáculos ao vivo e “à lealdade e paixão de muitos Dead Heads [designação dos fãs da banda] que tornaram possíveis estes registos”.

Disse ainda que “isto pode ser o mais improvável e inesperado recorde da história da música”.

Mas este novo máximo pode ser superado, uma vez que outro volume da série Dave’s Picks vai ser lançado em abril, com os espetáculos do grupo em maio de 1977, no Palladium, em Nova Iorque.