O último episódio de The Late Late Show de James Corden foi para o ar nos Estados Unidos, transmitido pela CBS, na passada quinta-feira e há um momento que está a causar furor nas redes sociais: o ator Will Ferrell decidiu destruir a secretária do cenário com um martelo.

“É o teu último programa, meu”, disse o ator norte-americano ao apresentador britânico, que conduziu o programa nos últimos oito anos.

What... what just happened. pic.twitter.com/oUlORBOojY — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) April 28, 2023

Também Harry Styles, amigo próximo de Corden, marcou presença no último episódio do talk show, tendo alinhado, mais uma vez, na rubrica Spill Your Guts or Fill Your Guts, em que o convidado é desafiado a responder a uma questão polémica, caso contrário tem de comer alimentos ou combinações estranhas.

A cantora britânica Adele foi a última protagonista da rubrica Carpool Karaoke. E até assumiu a condução do carro.