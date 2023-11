Líder de partido de extrema-direita dos Países Baixos hospitalizado após agressão com garrafa de cerveja a dois dias das eleições

O líder de um partido neerlandês de extrema-direita foi esta segunda-feira atingido na cabeça com uma garrafa de cerveja, um ataque que o obrigou a ir para o hospital a dois dias das eleições legislativas no país.

A agressão foi anunciada pelo seu partido, o Fórum para a Democracia, numa mensagem divulgada na rede social X (antigo Twitter), acompanhada de um vídeo que mostra Thierry Baudet num bar e o seu agressor a atacá-lo. Baudet foi rapidamente retirado do local e o agressor dominado.

Posteriormente, Baudet, de 40 anos, adiantou ter sido tratado por um cirurgião por um trauma causado pela garrafa de cerveja na nuca e próximo de um olho, acrescentando que um segurança também ficou ferido.

Zojuist heeft een traumachirurg @thierrybaudet behandeld in het UMCG. Hij is met een bierfles op zijn achterhoofd geslagen en tevens net naast zijn oog op de rand van zijn slaap geraakt. Een beveiliger raakte eveneens gewond aan zijn gezicht. We zijn ons aan het beraden of het…

O porta-voz da polícia local adiantou que uma pessoa foi detida por suspeita de envolvimento no ataque e que o motivo está sob investigação.

“O que podemos dizer neste momento é que [Thierry] Baudet foi atingido na cabeça, possivelmente com um objeto”, afirmou, escusando-se a avançar mais detalhes ou comentar o estado de saúde do líder partidário.

Nas redes sociais está a ser partilhado um vídeo do momento da agressão, sendo possível ver que o candidato neerlandês leva duas vezes com a garrafa, antes de um elemento da segurança intervir.

Two days before elections in the Netherlands, a leader of a right-wing party (MP @thierrybaudet) was assaulted with a bottle. The Netherlands has a history of political violence. In 2002, a gay right-wing politician was assassinated by a leftist activist.pic.twitter.com/UQs6zkoXae