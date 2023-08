Morreu Ron Cephas Jones, de "This is Us"

Ron Cephas Jones, de 66 anos, morreu este sábado vítima de doença prolongada. O ator, que eternizou a personagem William Hill em "This is Us", sofria de doença pulmonar obstrutiva crónica, tendo já sido submetido a um duplo transplante de pulmão há três anos.

A confirmação da morte do artista foi feita pelo seu representante à revista People: “O amado e premiado ator Ron Cephas Jones faleceu aos 66 anos devido a um problema pulmonar de longa data”.

Ron Cephas Jones foi quatro vezes nomeado para os prémios Emmy pela sua personagem na série de drama, tendo conquistado a estatueta duas vezes, uma em 2018 e outra em 2020, ano em que a sua filha Jasmine conquistou também um Emmy.

O ator Sterling K. Brown, que na série norte-americana protagonizava Randall Pearson, o filho da personagem William Hill, foi dos primeiros a reagir à morte do artista nas redes sociais.

“A vida imitou a arte hoje, e uma das pessoas mais maravilhosas que o mundo já viu não está mais entre nós. Cephas Jones faleceu, e o mundo está um pouco menos brilhante. Irmão, és amado. E farás falta. Faz-nos rir na próxima fase da existência, e vejo-te quando chegar lá”, escreveu na rede social.