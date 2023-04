A TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, teve acesso em exclusivo à acusação do Ministério Público. Markus Turker, sueco de origem síria, não é o único arguido envolvido no caso da morte do jovem modelo de Setúbal, Tiago Danu, em novembro do ano passado, mas é considerado pelo Ministério Público como o autor moral.

Pelo mesmo crime de homicídio foi também acusado Deniel Altynkya, amigo e cúmplice de Markus, também em prisão preventiva.

O jovem modelo de 20 anos foi morto no dia 28 de novembro, na sequência dos ferimentos que sofreu quando foi esfaqueado enquanto tentava ajudar um amigo numa rixa entre grupos rivais, em Setúbal.

Danu participou em eventos como a Moda Lisboa ou o Portugal Fashion e desfilou para Nuno Gama ou Dino Alves. Na altura, era agenciado pela Karacter Agency e frequentava a escola secundária.