A aplicação Tik Tok foi multada em 12.7 milhões de libras (aproximadamente 14.5 milhões de euros) pelo Information Commisioner's Office (ICO) por violar a lei de proteção de dados do Reino Unido, em particular a de proteção de dados de menores.

O ICO fez uma investigação entre 2018 e 2020 e descobriu várias violações da lei de proteção de dados pela aplicação. Entre elas permitir a 1,4 milhões de crianças britânicas com menos de 13 anos usarem a plataforma sem autorização ou consentimento dos pais, não garantir a legalidade e transparência da recolha de dados dos utilizadores e não oferecer aos utilizadores informações sobre a forma como os seus dados são recolhidos, usados e partilhados.

Em comunicado, o comissário de Informação, John Edwards, disse: "Há leis para assegurar que as nossas crianças estão tão seguras no mundo digital como no mundo real. O Tik Tok não cumpre essas leis", e sublinhou que as consequências da recolha de dados de menores é "expô-los a conteúdo inapropriado" e o uso potencialmente perigoso para localizar e seguir as crianças.

Em setembro deste ano o ICO já teria avisado a aplicação que seria multada em 27 milhões de libras pelas violações à lei de proteção de dados, valor que acabou por ser reduzido para 12.7 milhões de libras. A rede social discorda da decisão do ICO e um porta-voz entrevistado pela BBC afirmou terem "uma forte equipa de 40 mil pessoas a trabalhar para que a plataforma seja segura para a comunidade".

O TikTok é multado no Reino Unido no mesmo dia em que a Austrália anuncia banir a aplicação em dispositivos do Governo. O uso da aplicação em dispositivos do Governo é também proibido em França e os países em que a plataforma é totalmente proibida são o Afeganistão e a Índia.