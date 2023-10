Time Out revela os bairros “mais cool do mundo” para 2023. Um fica em Portugal – e não é nem em Lisboa nem no Porto

Um bairro artístico de Madrid, uma bolsa sustentável de Melbourne e uma zona em ascensão em Medellín - o que é que estes lugares têm em comum?

Estão entre os bairros mais cool do mundo, de acordo com a editora global Time Out.

No topo da lista de 2023 está Laureles, na movimentada cidade colombiana de Medellín, a cidade natal dos músicos J Balvin e Karol G.

O bairro de Smithfield, em Dublin, Irlanda, foi o local mais bem classificado da Europa. Cillian Doyle/Light House Cinema

De acordo com a Time Out, o promissor bairro de Laureles tem uma "reputação bastante descontraída", apesar de ser o lar do estádio de futebol Atanasio Girardot e da famosa rua de vida nocturna La 70.

Ainda assim, tem resistido à gentrificação que outros bairros de Medellín sofreram, com Luis Gomez, da Time Out, a referir que os vendedores de fruta tradicionais ainda empurram os seus carrinhos pelas ruas de Laureles.

Cinco dos 10 bairros mais cool estão na Europa, com a zona ribeirinha de Havnen, em Copenhaga (foto no topo), e a histórica secção de Smithfield, em Dublin, a aparecerem na lista pela primeira vez. Na Ásia, o movimentado bairro de Sheung Wan, em Hong Kong, é o escolhido, e o melhor bairro dos EUA é Mid-City, onde se encontra alguma da melhor comida - e isto é dizer muito, tendo em conta que toda a cidade é conhecida pela sua excelente comida - em Nova Orleães.

Isola, que significa ilha em italiano, é o bairro mais fixe de Milão. Stefano Brandolini

Portugal no top 20

Em 18.º lugar nos "bairros mais cool da Europa" da Time Out figura a Costa da Caparica, em Almada, a única presença portuguesa na edição deste ano. É "uma faixa de tranquilidade à beira-mar a que alguns chamam 'Capifornia', numa alusão às suas ondas de surf, longas praias de areia e bom tempo", diz a revista, num texto assinado por Vera Moura, diretora da Time Out Lisboa. "A Costa da Caparica sempre foi um destino de verão, mas nos últimos anos tem recebido um novo público internacional que está a remodelar e a revitalizar a área", acrescenta. .

Os bairros mais fixes da Time Out para 2023

- Laureles: Medellín, Colômbia

- Smithfield: Dublin, Irlanda

- Carabanchel: Madrid, Espanha

- Havnen: Copenhaga, Dinamarca

- Sheung Wan: Hong Kong

- Brunswick East: Melbourne, Austrália

- Mid-City, Nova Orleães

- Isola: Milão, Itália

- Oeste: Amesterdão, Países Baixos

- Tomigaya: Tóquio, Japão

- Baltic Triangle: Liverpool, Reino Unido

- Cours Julien: Marselha, França

- Distrito das Artes: Los Angeles, EUA

- Chinatown: Singapura

- Fort Greene: Nova Iorque, EUA

- Leith: Edimburgo, Escócia

- Enmore: Sydney, Austrália

- Costa da Caparica: Almada, Portugal

- Hyde Park: Chicago, EUA

- West End: Glasgow, Reino Unido

Ver a lista completa dos 40 bairros aqui.