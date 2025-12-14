Homem baleado junto a discoteca no Montijo

Um homem ficou ferido na sequência de disparos de arma de fogo por volta das 06:30 deste domingo, junto à discoteca Flyclub, no Montijo.
À chegada ao local, a polícia, que recebeu o alerta através do 112, confirmou a ocorrência e os bombeiros prestaram assistência à vítima, que apresentava ferimentos nas coxas e uma fratura no fémur direito. A vítima encontrava-se estável e foi transportada para o Hospital de Setúbal.
No local, as autoridades não conseguiram apurar as características dos suspeitos nem os motivos da ocorrência, devido à falta de colaboração das pessoas identificadas e presentes.
A perícia recolheu nove invólucros de munição de calibre 9 mm, tendo sido ainda detetada uma perfuração numa viatura estacionada nas imediações.
A situação foi comunicada à Polícia Judiciária, que se deslocou ao local e ficará responsável pela investigação.