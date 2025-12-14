Homem baleado junto a discoteca no Montijo - TVI

Homem baleado junto a discoteca no Montijo

INEM

A vítima foi transportada em estado estável para o Hospital de Setúbal

Relacionados

Um homem ficou ferido na sequência de disparos de arma de fogo por volta das 06:30 deste domingo, junto à discoteca Flyclub, no Montijo.

À chegada ao local, a polícia, que recebeu o alerta através do 112, confirmou a ocorrência e os bombeiros prestaram assistência à vítima, que apresentava ferimentos nas coxas e uma fratura no fémur direito. A vítima encontrava-se estável e foi transportada para o Hospital de Setúbal.

No local, as autoridades não conseguiram apurar as características dos suspeitos nem os motivos da ocorrência, devido à falta de colaboração das pessoas identificadas e presentes.

A perícia recolheu nove invólucros de munição de calibre 9 mm, tendo sido ainda detetada uma perfuração numa viatura estacionada nas imediações.

A situação foi comunicada à Polícia Judiciária, que se deslocou ao local e ficará responsável pela investigação.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Jovem de 18 anos baleado no Seixal

Adolescente de 16 anos esfaqueado seis vezes em Loures

Mais Vistos

Pedofilia: adjunto de ex-ministra da Justiça preso por abusar de crianças e por centenas de crimes de pornografia de menores

Ontem às 19:56
1

Adolescente de 16 anos esfaqueado seis vezes em Loures

Há 2h e 34min
2

Jovem de 18 anos baleado no Seixal

Há 2h e 27min
3
05:31

Não foi a pobreza que levou à retirada de bebé de Gaia

12 dez, 21:32
4
01:30

Afinal, o IUC vai ficar igual. Mudanças adiadas para 2027

12 dez, 22:28
5
03:07

Adjunto de ex-ministra terá acedido a pornografia infantil no próprio Ministério da Justiça

Ontem às 20:19
6
06:18

"Recente, dissimulada e muito difícil de lidar": esta bactéria está presente em vários alimentos do nosso dia a dia e "já provocou várias mortes"

10 dez, 10:09
7
01:27

Mau comportamento no Parlamento. Desta vez, foi Mariana Mortágua

12 dez, 22:23
8
00:26

Trump: "É uma pena, só nos resta rezar"

Há 3h e 11min
9

Homem baleado junto a discoteca no Montijo

Há 48 min
10

Acidente na IC9 em Alcobaça provoca seis feridos

Há 1h e 12min
11
05:35

É uma doença crónica, mas os sintomas variam. Saiba como identificar a fibromialgia

Ontem às 09:20
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Tiroteio em celebração judaica na Austrália faz pelo menos 12 mortos. Os dois atiradores foram neutralizados

Há 3h e 38min

EXCLUSIVO Pedofilia: adjunto de ex-ministra da Justiça preso por abusar de crianças e por centenas de crimes de pornografia de menores

Ontem às 19:56

Adolescente esfaqueado seis vezes em Loures

Há 2h e 34min

Jovem de 18 anos baleado no Seixal

Há 2h e 27min

Acidente na IC9 em Alcobaça provoca seis feridos

Há 1h e 12min
03:30

"Graças a Deus, atrasei-me um pouco", diz estudante após tiroteio em universidade nos Estados Unidos

Há 3h e 52min

Morreu Paula Coelho, antiga apresentadora de televisão

Ontem às 16:53
02:22

Marquês, Influencer, Bananamix e Lex: nomes das operações policiais não são escolhidos ao acaso

Ontem às 21:33

Roubo em ourivesaria faz um ferido na Amadora

Ontem às 20:57
01:41

Mundial 2026: quer ver o Portugal - Colômbia em Miami? Prepare-se para largar 1.700 euros

Ontem às 21:46
05:31

EXCLUSIVO Não foi a pobreza que levou à retirada de bebé de Gaia

12 dez, 21:32
01:35

Amor de filho: Ricardo decidiu doar um rim à mãe

Ontem às 20:25