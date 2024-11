Caça ao homem em Londres: criança de 8 anos gravemente ferida em tiroteio

Uma menina de oito anos e um homem de 34 ficaram gravemente feridos depois de terem sido baleados em Ladbroke Grove, zona oeste de Londres, Inglaterra, ao final da tarde de domingo, informam os meios de comunicação social britânicos.



"Este é um incidente terrível que deixou duas pessoas gravemente feridas, incluindo uma menina, que felizmente esta manhã se encontra em estado estável", aponta o superintendente Owen Renowden, citado pelo "The Guardian".



Segundo a polícia, a criança não corre risco de vida. Mas as autoridades ainda aguardam informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem.



Uma terceira vítima, uma mulher de 32 anos, foi levada para o hospital por precaução.



As autoridades fizeram um apelo à população, pedindo informações a quem possa ter ouvido ou visto algo suspeito na zona do tiroteio.