O Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, nos EUA, divulgou um vídeo dramático de oficiais que responderam ao tiroteio de segunda-feira no banco, onde cinco pessoas foram mortas e um oficial atingiu fatalmente contra o atirador [ver vídeo no topo].

O vídeo da bodycam [ou câmara corporal] mostra os momentos de tensão entre os polícias e o atirador, Connor Sturgeon. Ela começa com o vídeo do agente Nickolas Wilt, que conduz o automóvel até ao local com o seu oficial em formação, identificado como Cory “CJ” Galloway.

Wilt, diz a polícia, foi alvejado na cabeça quando corria em direção aos tiros que os agentes da polícia enfrentaram quando chegaram. O agente está em estado crítico. A câmara de Wilt mostra-o a seguir Galloway pelas escadas exteriores até ao banco, com a sua pistola de serviço nas mãos. O vídeo corta antes de ele ser atingido.

A montagem com as imagens da bodycam de Galloway, que também foi alvejado, mostram-no a disparar, retirando-se depois para uma posição segura atrás de um canteiro enquanto os oficiais falam sobre como não conseguem ver o atirador e dizendo que ele está a disparar através de janelas na parte da frente do banco.

“O atirador tem um ângulo sobre aquele agente!”, diz um agente da polícia. “Temos de chegar lá acima!”, acrescenta.

O subchefe Paul Humphrey afirmou que o atirador partiu vidros das janelas do átrio e, quando disparou, os agentes - que finalmente conseguiram localizá-lo - dispararam de volta.

Enquanto Galloway olha para o átrio do banco, sua câmara emite som de vários tiros.

“Suspeito abatido, chama o agente!", grita um agente ao subir as escadas e ao entrar no banco para investigar melhor.

A bodycam de Nickolas Wilt mostra-o a ele e a CJ Galloway a aproximarem-se do banco no centro de Louisville, enquanto o atirador disparava do átrio. Imagem do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville

Humphrey elogiou as ações dos agentes da polícia.

“O agente Wilt era um agente novinho em folha, não tinha qualquer experiência. Ele avançou com base em duas coisas: a sua formação e o seu carácter. E verão que ele nunca hesitou - mesmo depois de ter sido alvejado”, afirmou Humphrey numa conferência de imprensa onde foram divulgados nove minutos de vídeo.

Quando o tiroteio terminou, agentes e equipas de outras agências entraram no banco com equipamento e iniciaram imediatamente tratamentos médicos, disse Humphrey aos jornalistas.

O agente Cory "CJ" Galloway, numa foto fornecida pela polícia metropolitana de Louisville, está no departamento desde 2018. Foto LMPD

Depois de falar com a equipa médica, Humphrey disse ser “100% certo” que essas ações rápidas salvaram vidas.

“As suas ações mesmo depois de terem estado debaixo de fogo, sendo compassivos e fornecendo tratamento médico, absolutamente salvaram vidas nesse dia”, disse Humphrey.

Os agentes da polícia levaram Wilt para o hospital num veículo de patrulha, disseram os agentes.

O atirador comprara recentemente a sua espingarda

O atirador comprou legalmente uma espingarda do estilo AR-15 num concessionário local de armas, seis dias antes de a utilizar para matar cinco dos seus colegas, disse na terça-feira o chefe interino da polícia metropolitana de Louisville.

Atualmente, “o [Estado norte-americano do] Kentucky não impõe nenhum período de espera entre o momento da compra e a transferência física de uma arma de fogo”, de acordo com o Centro Jurídico Giffords. Em comparação, alguns estados têm períodos de espera de 7 a 10 dias.

Ainda não é claro o que levou Sturgeon, um empregado de 25 anos, a entrar num ataque mortífero no Old National Bank e a transmitir em direto no Instagram o horrível ataque.

Sturgeon tinha estagiado no banco durante três verões e trabalhava lá a tempo inteiro há cerca de dois anos, segundo mostra o seu perfil no LinkedIn. O atacante tinha sido notificado de que ia ser despedido do banco, afirmou segunda-feira uma fonte das forças da lei.

Mas o presidente da câmara de Louisville, Craig Greenberg, disse não acreditar que o atirador tivesse recebido o aviso de despedimento. “Pelo que me foi dito por um funcionário do banco, isso não é exato”, disse Greenberg aos jornalistas na terça-feira.

Agora, os investigadores estão a vasculhar as filmagens e outras provas para tentar compreender o que levou ao massacre que também deixou vários feridos - incluindo um agente da polícia que levou um tiro na cabeça.

Os agentes policiais executaram um mandado de busca na casa de Sturgeon, mas a chefe interina da Polícia, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, recusou-se a dizer o que foi encontrado.

A carnificina marcou o 146º tiroteio em massa deste ano com quatro ou mais vítimas, sem incluir um atirador, de acordo com o Arquivo da Violência Armada.

E a AR-15 e as suas “parentes” têm sido as armas de eleição em muitos dos mais horríveis tiroteios em massa de que há memória recente, incluindo o tiroteio da escola em Nashville há apenas duas semanas, que reacendeu uma feroz luta política pelo controlo de armas.

O que mostra a transmissão ao vivo no Instagram

Foi preciso apenas um minuto para que o atirador completasse a vertigem mortal antes de parar e esperar pela chegada da polícia, de acordo com as imagens do massacre descritas por um funcionário da cidade à CNN.

O vídeo começa por mostrar uma arma ao estilo AR-15, seguido de uma trabalhadora no banco a dizer bom dia ao atirador, disse o funcionário.

“Tens de sair daqui”, ouve-se o atirador dizer à trabalhadora no livestream (transmissão em direto), que foi retirado da rede social pela empresa-mãe do Instagram, a Meta.

O atirador tenta então dar-lhe um tiro pelas costas mas não consegue, porque a segurança [da arma] está ligada e a arma ainda precisa de ser carregada, disse o funcionário. Depois de o atirador carregar a arma corretamente e retirar a segurança, ele dispara contra a trabalhadora pelas costas, disse o funcionário. O seu estado não é conhecido.

O agressor continua então a sua vertigem, disparando contra os trabalhadores enquanto estes tentam fugir. O atirador não vai para outros pisos povoados do banco, disse o funcionário.

Assim que pára de disparar, o atirador senta-se na área do átrio de frente para a East Main Street, aparentemente à espera da polícia, disse o funcionário.

O assassino espera cerca de um minuto e meio antes da chegada da polícia - uma resposta rápida elogiada pelos líderes locais - e segue-se um tiroteio, disse o funcionário. O atirador foi atingido e morto.

Todo o incidente - desde quando o atirador começou a disparar até ser morto - durou cerca de nove minutos, disse o Tenente-Coronel Aaron Cromwell, da Polícia de Louisville.

Depois das primeiras balas voarem, passam “alguns minutos depois disso, antes de recebermos a primeira chamada. Três minutos depois disso, respondemos ao local”, disse Cromwell na terça-feira. “E, cerca de três minutos depois de respondermos, o sujeito é neutralizado”.

A certa altura, um despachante da polícia de Louisville alertou os agentes: “Homem branco de 25 anos, Connor Sturgeon 6 4. Ele Enviou uma mensagem a um amigo, telefonou a um amigo, deixou mensagem de voz a dizer que ia matar toda a gente no banco. Sentindo-se suicida”, segundo a Broadcastify audio. O momento do envio não foi imediatamente claro.

A gerente “testemunhou pessoas a serem assassinadas” durante uma reunião

Duas pessoas abraçam-se esta segunda-feira à porta do edifício onde ocorreu um tiroteio em massa em Louisville. Michael Clevenger/Courier Journal/AP

O massacre começou por volta das 8:30 da manhã, cerca de 30 minutos antes de o banco abrir ao público.

Os funcionários estavam a realizar a sua reunião matinal numa sala de conferências quando o atirador abriu fogo, disse a gerente do banco, Rebecca Buchheit-Sims, à CNN.

Ela disse que o massacre "aconteceu muito rapidamente". Buchheit-Sims assistiu virtualmente à reunião do pessoal e assistiu horrorizada à explosão dos tiros no ecrã do seu computador.

“Testemunhei pessoas a serem assassinadas”, disse ela à CNN. “Não sei de que outra forma dizer isto”.

Agentes da lei chegam ao local do tiroteio no centro de Louisville na segunda-feira. Michael Clevenger/AP

Quatro vítimas morreram pouco depois do tiroteio, disse a polícia: Joshua Barrick, 40 anos; Juliana Farmer, 45; Tommy Elliott, 63; e James Tutt, 64. Uma quinta vítima, Deana Eckert, 57 anos, morreu mais tarde na segunda-feira.

Dos nove pacientes hospitalizados pouco depois do tiroteio, quatro tiveram alta e um morreu. Um ainda está no hospital em estado crítico e os outros três estão em estado estável, segundo o porta-voz do Hospital da Universidade de Louisville afirmou na terça-feira.

“Nem consigo dizer o quanto isto não faz sentido''

Antes do massacre de segunda-feira, o atirador não tinha tido “qualquer envolvimento anterior” com a polícia, disse o chefe interino.

Sturgeon licenciou-se em dezembro de 2020 na Universidade do Alabama, onde obteve o seu bacharelato e um mestrado em Finanças, de acordo com um porta-voz da universidade.

Após três verões consecutivos a estagiar no Old National Bank, foi contratado como Profissional de Desenvolvimento Comercial em junho de 2021, de acordo com o seu perfil no LinkedIn.

Um dos antigos colegas de liceu de Sturgeon, que conhecia bem o atirador e a sua família, disse que a terrível notícia de segunda-feira chegou como um “choque total”.

“Não posso acreditar”, disse o antigo colega de turma, que pediu para não ser identificado e que não falou com Sturgeon nos últimos anos. “Nem consigo dizer o quanto isto não faz sentido”.

Vítima foi um 'amigo incrível' e um mentor

Uma das vítimas mortas, o vice-presidente sénior do banco, Tommy Elliott, foi recordado pelos líderes locais e estatais como um mentor próximo e um amado líder comunitário.

Thomas Elliott. Cortesia: Baptist Health Louisville

“Tommy era um grande homem. Ele preocupava-se em encontrar boas pessoas e colocá-las em posições de fazer grandes coisas. Ele abraçou-me quando eu era muito jovem e interessado em política", disse Yates, o senador estadual. “Ele tratava de levantar as pessoas, de as construir”.

Elliott era também amigo íntimo do governador e do presidente da câmara de Louisville, Craig Greenberg, que disse ter passado a manhã de segunda-feira no hospital com a mulher de Elliott.

“É doloroso, doloroso para todas as famílias que conheço”, disse Greenberg.

Beshear recordou Elliott como um “amigo incrível” e chamou às outras vítimas mortas de “pessoas espantosas” que serão choradas pelos seus entes queridos.

A cidade está a criar um centro de assistência familiar em colaboração com a Cruz Vermelha Americana para dar apoio às pessoas afetadas, disse o presidente da câmara.

“Aos sobreviventes e às famílias, toda a nossa cidade está aqui para envolver os nossos braços à vossa volta”, disse Greenberg.

