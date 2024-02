Inédito nos EUA. Mãe de atirador que matou quatro alunos numa escola do Michigan condenada por homicídio involuntário

Subiu para quatro o número de vítimas mortais do tiroteio na escola do Michigan, Estados Unidos

Detidos pais do alegado homicida de estudantes no Michigan

Jennifer Crumbley, a mãe do responsável pelo tiroteio no liceu Oxford, num subúrbio de Detroit, no Michigan, foi condenada esta terça-feira por quatro acusações de homicídio involuntário. É a primeira vez que o progenitor de um responsável por um tiroteio em massa é levado a julgamento nos Estados Unidos.

Depois de uma semana a ouvir testemunhas e a ré, os jurados decidiram que a mãe do atirador – que foi condenado a prisão perpétua em dezembro – foi corresponsável pelos crimes, por ter comprado a arma que o filho usou no tiroteio e por não ter respondido às necessidades de saúde mental do filho.

A equipa de defesa de Jennifer Crumbley mantém que esta fez tudo o que podia enquanto mãe e que não tinha conhecimento do que o filho escrevia no seu diário, sobre os seus problemas de saúde mental e também sobre o tiroteio que passou meses a planear.

O julgamento do pai de Ethan Crumbley, que tinha 15 anos quando levou a cabo o tiroteio na sua escola, a 30 de novembro de 2021, tem início marcado para março. James Crumbley enfrenta as mesmas quatro acusações de homicídio involuntário, pelas mortes dos jovens Justin Shilling, Madisyn Baldwin, Tate Myre e Hana St. Juliana.

Arma foi prenda de Natal

O pai de Ethan, James Crumbley, comprou a pistola semi-automática Sig Sauer 9 mm usada pelo filho quatro dias antes do tiroteio.

Ethan estava com o pai no momento da compra numa loja de armas local e as autoridades acreditam que esta seria uma prenda de natal antecipada para ele.

Nesse mesmo dia, o jovem publicou uma fotografia da arma no seu Instagram com a seguinte descrição: “Acabei de arranjar esta beleza. SIG SAUER 9mm”. Algumas horas mais tarde, foi a vez da mãe de Crumbley atualizar as redes sociais com uma ida a um campo de tiro na companhia do seu filho, para este “testar o seu novo presente de Natal”.