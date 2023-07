Números impressionantes: sabe quando tiroteios em massa já ocorreram este ano nos EUA?

Até ao momento, registaram-se mais tiroteios em massa nos Estados Unidos do que dias passaram este ano - e mais tiroteios do que em qualquer outro ano desde, pelo menos, 2013.

A CNN está a acompanhar os tiroteios em massa nos EUA utilizando dados do Gun Violence Archive, um grupo sem fins lucrativos formado em 2013 para acompanhar a violência relacionada com armas. Tanto a CNN como o GVA definem um “tiroteio em massa” como um tiroteio que feriu ou matou quatro ou mais pessoas, sem contar com o atirador.

Eis como 2023 se compara com os anos anteriores:

Dados atualizados às três da tarde de 5 de julho de 2023. Fonte: Gun Violence Archive Grafismo: Annette Choi and Curt Merrill, CNN

Mais de 350 tiroteios em massa ocorreram nos Estados Unidos de 1 de janeiro a 5 de julho deste ano, incluindo o de Monterey Park, Califórnia - o ataque mais mortal desde o massacre de Uvalde em maio de 2022. Houve mais tiroteios em 2023 do que em qualquer ano anterior desde, pelo menos, 2013.

Pode consultar dados atualizados sobre tiroteios em massa aqui.