Tiroteio no Mercado de Benfica em Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi acionada esta sexta-feira, pelas 15:00, para uma situação de confrontos no Mercado de Benfica, em Lisboa, após informação de alegados disparos com arma de fogo.

Quando os meios policiais chegaram ao local, a situação encontrava-se já controlada.

Testemunhas contam que o incidente terá envolvido cerca de uma dezena de indivíduos e que os presumíveis autores dos disparos abandonaram o local numa viatura de cor preta, em direção desconhecida.

No local foram recolhidos invólucros de munições, cujo calibre não foi ainda apurado, tendo sido identificadas algumas das pessoas envolvidas na ocorrência.

Não há indicação de feridos.

As autoridades vão prosseguir com a investigação para apurar os factos e localizar os suspeitos.