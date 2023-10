Encontrada carta do suspeito do tiroteio que fez 18 mortos no Maine

As autoridades norte-americanas encontraram uma carta escrita pelo suspeito do tiroteio que fez 18 mortos no Maine, Estados Unidos, na qual Robert Card dá conta de que não espera estar vivo quando o encontrarem.

Citado pela CNN Internacional, fonte policial adianta que a carta tem instruções sobre os locais onde podem ser encontrados alguns dos seus pertences, sugerindo que o suspeito não esperava estar vivo quando o encontrassem.

As autoridades prosseguem as buscas pelo suspeito, um homem de 40 anos, que continua a monte, e começaram os preparativos para fazer buscas na água, especialmente perto da lancha onde o carro de Card foi encontrado .

Na quinta-feira, pelo menos 18 pessoas morreram na sequência de uma série de tiroteios em três locais diferentes no nordeste dos Estados Unidos, incluindo numa pista de bowling, num restaurante e num centro logístico de um supermercado Walmart.

Os agentes revistaram o carro do suspeito e recuperaram uma arma de fogo que, de acordo com as autoridades, é semelhante à arma usada no ataque.