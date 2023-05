Bala perdida de tiroteio entre carros mata mãe que ia buscar vestido do baile de finalistas da filha

Estar no sítio errado à hora errada foi fatal para Ana Moreno. A mulher, de 39 anos, ia com a filha buscar o vestido para o baile de finalistas e foi atingida por uma bala perdida. Aconteceu em Dallas, nos Estados Unidos.



Segundo a polícia, a mulher e a adolescente seguiam de carro quando foram apanhadas no fogo cruzado de um tiroteio entre indivíduos que seguiam em dois carros.

Para além de Ana Moreno, foram ainda atingidos três homens, que foram transportados para o hospital em estado crítico.

"Ela era tudo o que alguém poderia desejar numa mãe", disse Michelle Rodriguez, uma das filhas de Moreno, em declarações à WFAA.

"Não era a hora dela, não era suposto ser ela", apontou, inconformada com o que se passou: "Foi por causa de algo estúpido. Como se faz algo assim a alguém inocente?"



A polícia ainda não fez qualquer detenção, informam os meios de comunicação social locais.