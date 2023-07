Duas pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira na sequência de um tiroteio na rua João Villaret, no Barreiro.

Uma das vítimas baleadas é uma criança de 11 anos, que permanece internada no hospital do Barreiro, fora de perigo.

A PSP esteve no local, mas dadas as circunstâncias do crime a investigação fica a cargo da Polícia Judiciária.

As motivações para o tiroteio não são conhecidas. Até ao momento as autoridades ainda não identificaram suspeitos nem testemunhas.