Jovem de 18 anos baleado no Seixal

Pedofilia: adjunto de ex-ministra da Justiça preso por abusar de crianças e por centenas de crimes de pornografia de menores

Jovem de 16 anos esfaqueado seis vezes em Loures

Um jovem de 18 anos ficou ferido após disparos de arma de fogo, na noite deste sábado na Arrentela, concelho do Seixal.

O alerta foi dado ao 112 por uma testemunha que relatou ter ouvido vários disparos, tendo posteriormente avistado um indivíduo caído no chão. À chegada ao local, os meios de socorro confirmaram que a vítima apresentava ferimentos provocados por bala na perna e numa das mãos.

O jovem recebeu assistência no local e foi depois transportado para o Hospital Garcia de Horta, em Almada, para tratamento hospitalar.

A Polícia Judiciária (PJ) foi contactada e deslocou-se ao local, assumindo a investigação do caso, de forma a apurar as circunstâncias do sucedido e identificar o autor dos disparos.