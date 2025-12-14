Jovem de 18 anos baleado no Seixal

Um jovem de 18 anos ficou ferido após disparos de arma de fogo, na noite deste sábado na Arrentela, concelho do Seixal.
O alerta foi dado ao 112 por uma testemunha que relatou ter ouvido vários disparos, tendo posteriormente avistado um indivíduo caído no chão. À chegada ao local, os meios de socorro confirmaram que a vítima apresentava ferimentos provocados por bala na perna e numa das mãos.
O jovem recebeu assistência no local e foi depois transportado para o Hospital Garcia de Horta, em Almada, para tratamento hospitalar.
A Polícia Judiciária (PJ) foi contactada e deslocou-se ao local, assumindo a investigação do caso, de forma a apurar as circunstâncias do sucedido e identificar o autor dos disparos.