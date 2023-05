Mãe e três filhos mortos em tiroteio na Flórida

Sabia que ia ser despedido e deixou uma nota aos pais antes do massacre. Quem era o autor do tiroteio de Louisville?

A polícia de Lake Wales, na Flórida, Estados Unidos, está a investigar a morte de uma mãe e dos seus três filhos, encontrados baleados nesta terça-feira à noite.

Os quatro corpos - a mãe, dois filhos maiores de idade e um menor - foram encontrados pelas autoridades na zona habitacional de Sunrise Park pouco antes das 21h00, depois de receberem uma chamada médica, de acordo com o Whashington Post.

Sem grandes informações em relação às suspeitas, a polícia informou que procura um homem de 38 anos chamado Al Stenson, que, apesar de não se conhecer a relação com as vítimas, deveria viver no mesmo apartamento. As autoridades acreditam que possa estar ferido.

As autoridades ainda não identificaram a razão do tiroteio.