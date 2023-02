Pelo menos seis pessoas morreram num tiroteio na cidade de Arkabutla, no estado norte-americano do Mississpi.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela CNN, o atirador primeiro disparou sobre as pessoas que estavam numa loja e depois deslocou-se até uma residência onde matou um casal.

Depois dos disparos, o atirador fugiu do local, mas acabou por ser detido pelas autoridades sem oferecer resistência.

As restantes quatro vítimas foram encontradas já depois da detenção, perto de casa de suspeito: duas estavam dentro de uma casa e duas no exterior.

O governador Tate Reeves informou que o indivíduo foi levado sob custódia e que se acredita que ele agiu sozinho. “Garantirei que todos os recursos do estado estejam disponíveis para a aplicação da lei ao enquanto continuamos a investigar a situação”, disse Reeves.

Uma escola primária e uma escola secundária nas proximidades foram encerradas, enquanto o suspeito estava a ser procurado, segundo a página na rede social Facebook do Coldwater Elementary School no Facebook. Pouco tempo depois, numa segunda publicação, as escolas divulgaram que o encerramento tinha sido suspenso e que “todos os alunos e funcionários estavam seguros”.

Arkabutla fica a cerca de 50 quilómetros a sul de Memphis, Tennessee, e abriga 285 residentes, de acordo com os últimos censos. O Lago Arkabutla, nas proximidades, é um destino popular de pesca e lazer.