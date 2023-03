O menino de seis anos que disparou sobre a professora em janeiro não enfrentará acusações criminais. “Não acreditamos que, à luz da lei, seja possível acusar uma criança de seis anos de um crime tão sério como este”, disse o procurador da comunidade norte-americana de Newport News, Howard Gwynn.

No entanto, o procurador ainda não decidiu se os adultos envolvidos, incluindo os pais da criança, que eram os proprietários da arma, serão responsabilizados pelas ações da criança.

A 6 de janeiro, o aluno do primeiro ano atirou sobre Abigail Zwerner, durante uma aula na escola primária de Richneck, deixando-a gravemente ferida.

Abigail Zwerner, de 25 anos, deverá processar o agrupamento escolar, alegando que terá alertado para vários comportamentos preocupantes do rapaz, incluindo ameaças do aluno de que iria pegar-lhe fogo ou vê-la morrer, mas que a direção desvalorizou a sua queixa. Além disso, os responsáveis da escola terão recebido informações de que a criança teria uma arma naquele dia. A advogada de Zwerner, Diane Toscano, disse que o tiroteio era "totalmente evitável", e que os administradores não agiram quando "tinham conhecimento do perigo iminente".

Após o ocorrido, o superintendente distrital foi substituído “sem justa causa” e o diretor assistente da escola renunciou.

A polícia diz que a mãe da criança comprou legalmente a arma. James Ellenson, advogado da família, afirmou que a arma estava "segura", com um gatilho, na prateleira de cima de um armário, acrescentando que os pais não sabiam como a criança teve acesso à arma. O rapaz está a ter acompanhamento psiquiátrico.