Destroços do Titan recuperados. Especialista garante que morte da tripulação foi imediata: "Terá sido tão repentino que nem saberiam que houve um problema"

"Quem me dera ter falado". James Cameron detetou falhas no Titan (e garante que soube da implosão logo no primeiro dia)

“A arrogância e a prepotência que levaram o Titanic ao seu destino foram as mesmas que conduziram as pessoas do Titan”: a entrevista de James Cameron à CNN na íntegra

"Fiquei muito feliz por eles". Mãe de jovem que viajou no Titan revela que abdicou do lugar porque filho "queria mesmo ir" na expedição

O Titan implodiu no fundo do mar. E agora? O que está a acontecer no local e os próximos passos da investigação

Surgiram as primeiras imagens dos destroços do submersível Titan, que implodiu com cinco pessoas a bordo, quando tentava mergulhar até ao local onde se encontra o que resta do Titanic. Vários pedaços de metal que pertenciam à embarcação foram elevados e descarregados, esta quarta-feira, do navio Horizon Artic no porto de Saint John, no Canadá.

As imagens mostram a dimensão dos estragos, com os pedaços de metal de grandes dimensões e vários cabos, cobertos por uma lona, a serem colocados em camiões. De acordo com a guarda costeira norte-americana, entre os destroços recuperados está a tampa traseira do veículo e uma estrutura metálica que fica por baixo do submersível.

Submersível Titan

Recorde-se que todos os cinco tripulantes da embarcação perderam a vida, no dia 18 de junho, apenas 90 minutos depois de entrar na água, depois de o submersível ter implodido a uma profundidade de 3.800 metros, em pleno Oceano Atlântico.

Segundo Dale Molé, ex-diretor da Marinha dos EUA para a medicina submarina e saúde radioativa, em declarações à imprensa britânica, todos os ocupantes do Titan terão perdido a vida imediatamente e não terão chegado a sentir dor, devido à imensa força da água que existe no fundo do mar.

“Terá sido tão repentino que eles nem saberiam que houve um problema ou o que aconteceu com eles. É como estar aqui num minuto e depois desligasse o interruptor. Estás vivo num milissegundo e no próximo milissegundo já estás morto”, afirmou.

Os corpos das vítimas não foram recuperados e esta pode ser uma das razões.

As autoridades já conseguiram recuperar cinco partes do Titan, encontradas no fundo do mar, junto à proa do que resta do Titanic. A construção do submersível incluía um cilindro de fibra de carbono com duas coberturas de titânio nas pontas.

A guarda costeira norte-americana lançou uma investigação para determinar as causas do desastre que vitimou a tripulação do submersível. O objetivo é descobrir a causa da implosão e criar recomendações para prevenir futuras tragédias.

Todas as expedições aos destroços do Titanic foram canceladas indefinidamente após o acidente.