Do "Senhor Titanic" ao CEO que via a segurança como "puro desperdício". Quem são as cinco vítimas do Titan?

Hamish Harding: do espaço a um recorde no Guinness no local mais profundo do mar

Líder da Action Aviation e um aventureiro nato: antes de 'mergulhar' para o fundo dos mares à procura de ver os destroços do Titanic, Hamish Harding, de 58 anos, já tinha ido ao espaço, a bordo do quinto voo tripulado Blue Origin, realizado no ano passado, conta a BBC.

Mas este não foi o único feito do empresário britânico: Harding detinha três recordes mundiais do Guinness, incluindo o maior tempo durante um mergulho na parte mais profunda da Fossa das Marianas, o local mais profundo dos oceanos.

Harding era descrito por quem o conhecia como charmoso e aventureiro, como revela David Mearns, pessoa próxima ao empresário. Terry Virts, um astronauta aposentado da Nasa com quem o empresário britânico visitou o Polo Sul, descreve-o como “explorador por excelência”.

Consciente de que “os riscos são calculados”, Harding anunciou no sábado que iria na missão RMS Titanic - e na mesma publicação previu, devido às dificuldades climatéricas, que esta seria a primeira e a única expedição de 2023.

Esta quinta-feira, Mário Ferreira, presidente do conselho de administração da Media Capital (que detém a CNN Portugal) recorda “um amigo recente”. Já o cientista David Mearns recorda Harding como uma “pessoa fantástica”, conforme disse à BBC.

O presidente do The Explorers Club, Richard Garriott de Cayeux, recorda Hamish Harding como "um amigo querido" e descreve-o como capaz de "empurrar dragões para fora dos mapas", lê-se na CNN Internacional.

Paul-Henri Nargeolet: a mergulhar para junto do Titanic desde 1987

Sidonie Nargeolet, filha do oceanógrafo francês Paul-Henri Nargeolet, uma das cinco pessoas que estava no submersível, confessou à Reuters que os últimos dias têm sido de “muito stress” e de “emoções muito confusas”.

Ainda antes de conhecer o desfecho desta tragédia, Sidonie, de 39 anos, revelou que o seu pai, de 77, estava “preparado” e que visitar os destroços do Titanic era um hábito de longa data - não fosse ele um apaixonado pela história desta tragédia e um antigo mergulhador da marinha francesa.

O seu primeiro mergulho ao naufrágio foi em 1987 e desde então já tinha realizado 25 - um deles noutro submersível da OceanGate Expeditions e sobre o qual, à data, confessou que não sabia se voltaria em segurança. Para os mais próximos era o “Senhor Titanic”. À BBC, o cientista David Mearns, que revela que Harding e Nargeolet eram seus amigos, descreve o francês como “quase uma lenda”.

"Ele era uma pessoa incrível, muito profissional o tempo todo, mas, ainda assim, uma pessoa incrivelmente agradável. Toda a gente que conhecia o Paul-Henri amava-o", disse à CNN Internacional Tom Dettweiler, amigo de Nargeolet.

Também à Reuters, o porta-voz da família, Mathieu Johann, descreveu Nargeolet como “especialista mundial” do Titanic e um entendido na “sua concepção” e “no naufrágio”. Johann diz que o empresário terá mergulhado “nos quatro cantos do mundo”.

Shahzada Dawood e Suleman Dawood: “pai amoroso” e filho fã de ficção científica

Membros de uma das famílias mais ricas no Paquistão, pai e filho acabaram por perder a vida juntos no submersível que implodiu no mar. Shahzada Dawood, de 48 anos, é descrito pela família como um homem que gostava de “explorar diferentes habitats naturais”. Mas pouco mais se sabe sobre o empresário e filantropo que frequentemente apoiava duas instituições de caridade fundadas pelo rei Carlos III - o British Asian Trust e o Prince's Trust International.

Segundo o The Independent, o magnata era descrito como um “pai amoroso” e um defensor da aprendizagem, da sustentabilidade e da igualdade. “Os seus interesses incluem fotografia, especialmente fotografia da vida selvagem”, disse a família em comunicado.

Suleman Dawood, de apenas 19 anos, era ainda estudante do primeiro ano na Universidade de Strathclyde em Glasgow, na Escócia, tendo a instituição sido umas das primeiras a confirmar a sua presença no submersível, como relata a CNN Brasil. A família descrevia o jovem como amante de voleibol e entusiasta na resolução do cubo de Rubik. Suleman era ainda um “grande fã da literatura de ficção científica” e gostava sempre de “aprender coisas novas”, como conta a BBC.

Stockton Rush: do sonho de Marte aos fundo dos mares

Stockton Rush, de 61 anos, era o CEO da OceanGate Expeditions, empresa responsável pelas viagens ao Titanic e que o próprio fundou em 2009. Tinha a reputação de amante da natureza, aventureiro e visionário, como descreve a CNN Internacional. E não temia o risco. “Em algum momento, a segurança é puro desperdício”, disse Stockton numa entrevista dada no ano passado. “Se só quer estar seguro, não saia da cama. Não entre no seu carro. Não faça nada”, atirou.

Apesar de ter alimentado durante anos o sonho de viajar até ao espaço, Rush terá desistido quando Richard Branson anunciou a sua primeira expedição comercial. E foi a partir daí que passou a focar-se no fundo dos oceanos: “O futuro da humanidade está debaixo de água, não em Marte”, disse, numa outra entrevista.

Wendy Rush, mulher do empresário, é descendente de duas vítimas do naufrágio do Titanic, em 1912, escreve o New York Times.