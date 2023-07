Como no Titan, haverá salvamentos nas viagens ao espaço?

Nota do Editor: Leroy Chiao, Doutorado, trabalha como consultor e é cofundador e diretor executivo da OneOrbit LLC, uma empresa de formação motivacional, educação e gestão de talentos. Foi astronauta da NASA de 1990 a 2005 e voou em quatro missões no espaço a bordo de três vaivéns espaciais e uma vez como copiloto de uma nave espacial russa Soyuz para ser o comandante da Estação Espacial Internacional. Fez parte do Painel Consultivo de Segurança da SpaceX, bem como do Conselho Consultivo da NASA e do Comité de Revisão dos Planos de Voos Espaciais Humanos da Casa Branca. As opiniões aqui expressas são da sua inteira responsabilidade.

Opinião: A cavalaria não virá resgatá-lo ao espaço

Enquanto o mundo debate a implosão do submersível Titan, as empresas espaciais comerciais estão a avançar com planos para oferecer aventuras de curta duração para lá dos céus. E estão a fazê-lo apesar dos paralelismos entre o turismo espacial e os empreendimentos que percorrem as profundezas dos oceanos.

A Virgin Galactic, do bilionário britânico Richard Branson, por exemplo, lançou o seu voo comercial inaugural no final de junho, o primeiro a transportar passageiros e tripulantes a um ponto imediatamente a seguir à marca das 50 milhas náuticas de altitude (80 quilómetros), o limite oficial do espaço definido pela NASA. A nave espacial transportou uma tripulação de cientistas e engenheiros italianos numa viagem financiada pela Força Aérea Italiana. Outra empresa, a Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, já levou vários clientes que pagaram para ir ao espaço suborbital.

Pode ser tentador comparar as excursões de aventuras subaquáticas e as espaciais. Ambas transportam viajantes a bordo de veículos especialmente concebidos para ambientes físicos hostis, onde, de outra forma, os seres vivos não seriam capazes de sobreviver.

E ambas satisfazem a curiosidade de turistas abastados, permitindo-lhes viajar para locais onde nunca conseguiriam chegar sozinhos e que a maioria das pessoas nunca terá os meios financeiros para visitar. Uma viagem a bordo do Titan terá custado 250 mil dólares. A Virgin Galactic vendeu cerca de 800 bilhetes, incluindo 600 a preços até 250 mil dólares e outras centenas a 450 mil dólares por bilhete.

Existem diferenças importantes entre uma viagem às profundezas do oceano e uma viagem aos confins do espaço. As viagens a bordo do submersível duram várias horas, enquanto as viagens espaciais terminam em minutos. Os visitantes do espaço suborbital também experimentarão a microgravidade e a bela vista da Terra a partir do espaço.

Por uma questão de clareza, devo também distinguir entre as naves suborbitais comerciais construídas e operadas pela Virgin Galactic e pela Blue Origin e as naves orbitais concebidas e construídas com a participação da NASA, a Dragon da SpaceX e a futura Boeing Starliner.

Ao longo dos anos, vários participantes em voos espaciais, ou pilotos não profissionais, voaram em segurança e com sucesso em missões orbitais a bordo das naves espaciais russas Soyuz e Dragon. Ambos os tipos de voos espaciais envolvem indivíduos ricos e aventureiros, mas não têm qualquer semelhança real com as excursões do Titan.

Como vimos com o Titan, talvez o aspeto mais difícil das viagens extremas - tanto no espaço como nas profundezas do oceano - seja o salvamento da tripulação. O esforço de salvamento do submarino Titan foi vasto e dispendioso, envolvendo ativos e pessoal de vários países e empresas comerciais.

Para as missões da NASA e da Rússia, a utilização da Estação Espacial Internacional (ISS) como porto seguro faz parte do plano de emergência. A forma como o salvamento deve ser gerido para os voos comerciais continua por esclarecer. Existem, no entanto, as mesmas questões incómodas que foram levantadas na discussão sobre o salvamento de um submersível do fundo do oceano: qual é o plano se a nave espacial perder a capacidade de regressar a casa por si própria? Quem suportará os custos de um salvamento espacial se algo correr mal? Deverão os contribuintes suportar a totalidade ou a maior parte das despesas?

As atuais ofertas suborbitais são diferentes das naves espaciais orbitais comerciais. Utilizam veículos que foram concebidos e construídos por empresas comerciais. Nos EUA e para todas as empresas americanas, a Federal Aviation Administration (FAA) é o organismo regulador responsável pela emissão de licenças de lançamento e aterragem e pela avaliação da segurança ambiental e pública das operações dos veículos.

No entanto, a FAA não certifica estes veículos, como faz com os aviões. O seu papel é significativamente diferente do que desempenha no mundo das companhias aéreas comerciais. A verificação da operacionalidade destas embarcações continua, por enquanto, a ser da responsabilidade das próprias empresas.

As pessoas perguntam-me frequentemente se eu voaria nestes veículos. A resposta é que talvez o fizesse - se tivesse os meios financeiros e não tivesse já tido as minhas experiências de voo espacial da NASA. Já voei em quatro missões ao espaço, mas nunca tive a sorte de fazer parte de uma missão lunar. Por isso, sim, consideraria a hipótese, se envolvesse uma viagem à Lua.

Mas antes de embarcar num voo espacial comercial, faria primeiro muitos trabalhos de casa. E faria o mesmo antes de embarcar num navio que mergulhasse na parte mais profunda do oceano.

O mais importante para qualquer potencial passageiro que planeie embarcar em veículos comerciais para o espaço ou para o oceano é o consentimento informado. Os passageiros têm de dedicar tempo e esforço para se informarem sobre os riscos potenciais e depois decidirem se querem ou não participar.

Os passageiros do Titan tiveram de assinar documentos de consentimento informado, tal como os indivíduos não profissionais que decidem embarcar numa aventura espacial. A verificação deve incluir fazer muitas perguntas e investigar a empresa, a história e, tanto quanto possível, os aspetos técnicos do veículo e das operações.

Após o acidente, foram levantadas muitas questões sobre a Titan, a empresa e o fundador. Espero que os participantes tenham feito estas perguntas antes de mergulharem.

Mas a questão é a seguinte: a vida é uma questão de equilibrar os riscos e as recompensas e, na maioria dos casos, a sociedade deixa que sejam os indivíduos adultos a decidir por si próprios.

Depois de qualquer tragédia, haverá sempre muitos comentários de segunda-feira de manhã. Mas isso não deve levar a restrições às nossas liberdades ou reduzir a nossa curiosidade quando se trata de explorar os lugares mais longínquos da Terra e mais além.