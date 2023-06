O Titan implodiu no fundo do mar. E agora? O que está a acontecer no local e os próximos passos da investigação

"Fiquei muito feliz por eles". Mãe de jovem que viajou no Titan revela que abdicou do lugar porque filho "queria mesmo ir" na expedição

Uma semana depois do submersível Titan ter implodido no fundo do mar com cinco passageiros a bordo, há ainda muitas questões que continuam sem resposta e as autoridades norte-americanas já definiram os próximos passos na investigação do acidente para tentar chegar a uma conclusão.

De acordo com a CNN Internacional, no domingo, a Guarda Costeira dos EUA convocou o Conselho de Investigação Marítima para investigar a implosão, que será responsável por determinar as causas do acidente. Este é "o mais alto nível de investigação conduzido pela Guarda Costeira", afirmou o capitão Jason Neubauer, chefe de investigação da Guarda Costeira dos EUA.

Os investigadores vão agora recolher provas, entre elas destroços do submersível que se encontram a 500 metros dos destroços do Titanic, entrevistas de testemunhas e gravações áudio do navio de apoio ao Titan.

Os destroços serão recolhidos através do Odysseus 6K, um veículo operado remotamente, que foi enviado para o fundo do mar pela quarta vez desde que chegou ao local das buscas.

Depois de recolhidos os destroços, ouvidas as testemunhas e analisados os áudios, o conselho de investigação fará uma audiência pública para recolher depoimentos adicionais de testemunhas.

Enquanto o conselho tenta perceber o que aconteceu, investigadores canadianos estão a bordo do Polar Prince desde sábado para "recolher informações do gravador de dados de viagem do navio (onde está armazenado o áudio da ponte de comando do navio) e de outros sistemas do navio que contenham informações úteis", revelou Kathy Fox, presidente do Conselho de Segurança dos Transportes do Canadá.

O Polar Prince, navio de apoio, transportou o Titan até ao local de mergulho, assim como os tripulantes e as suas famílias, que se mantiveram a bordo até ao momento em que a Guarda Costeira revelou que os destroços tinham sido encontrados, como revelou Christine Dawood, familiar de dois dos passageiros, em entrevista à BBC News.

Por sua vez, a polícia do Canadá está a averiguar se "foram infringidas leis criminais, federais ou provinciais", sabendo-se, no entanto, que "não há suspeita de atividade criminosa".

"Este caso foi extremamente complexo, envolvendo uma resposta coordenada internacional, de várias agências e do setor privado numa região do oceano implacável e de difícil acesso", afirmou no domingo o vice-almirante John Mauger da Guarda Costeira dos EUA.

O que está a acontecer no fundo do Oceano?

A missão de recuperação dos destroços do Titan decorre desde domingo, de acordo com o comunicado da Pelagic Research Services, e conta com o ROV Odysseus 6K no fundo do mar. A missão deverá durar uma semana.

Segundo a Guarda Costeira, o veículo operado remotamente tem estado a recolher informações no fundo do mar para mapear o campo de destroços do submersível, que está a cerca de quatro quilómetros de profundidade, no Atlântico Norte.

Na quinta-feira, cinco grandes pedaços do Titan foram encontrados no fundo do mar. Segundo Paul Hankins, diretor de Operações de Salvamento e Engenharia Oceânica da Marinha dos EUA, cada extremidade do casco de pressão do submersível foi encontrada num local diferente.

Quanto à recuperação dos destroços, não será feita pelo Odysseus 6K, uma vez que os destroços serão muito pesados para serem recolhidos apenas pelo ROV. Segundo a CNN Internacional, esse momento exigirá uma operação em conjunto com a Deep Energy, outra empresa que está a colaborar na missão, e incluirá a utilização de cabos para puxar os detritos.

A investigação - que não tem data para terminar - a todos os parâmetros do incidente irá ajudar o painel a tentar determinar as causas e a dar recomendações "às autoridades competentes para que apliquem sanções civis ou criminais, se necessário", revelou o capitão Jason Neubauer, chefe de investigação da Guarda Costeira dos EUA.