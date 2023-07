Dona do Titan suspende todas as operações comerciais e expedições

Escuro, frio e meias grossas: assim foram as últimas horas da tripulação do Titan

“A arrogância e a prepotência que levaram o Titanic ao seu destino foram as mesmas que conduziram as pessoas do Titan”: a entrevista de James Cameron à CNN na íntegra

A OceanGate - proprietária do submersível Titan, que implodiu durante uma viagem ao Titanic, matando as cinco pessoas a bordo - diz que suspendeu as suas operações comerciais e expedições, de acordo com o seu site.

O diretor executivo da empresa, Stockton Rush, foi uma das vítimas mortais da implosão do submersível Titan no Oceano Atlântico Norte, no mês passado.

"A OceanGate suspendeu todas as operações comerciais e de exploração", lê-se no topo do site oficial da empresa.

O site continua a apresentar imagens do equipamento e das expedições, bem como descrições das ofertas de expedições, incluindo a visita aos destroços do Titanic.

O Titan - uma embarcação com o tamanho aproximado de um monovolume - estava há cerca de uma hora e 45 minutos num mergulho para chegar aos restos do Titanic quando perdeu o contacto com o seu navio-mãe, no dia 18 de junho.

A 22 de junho, as autoridades confirmaram que o Titan tinha sofrido uma "implosão catastrófica".

Os cinco homens a bordo foram identificados como Rush; o empresário britânico Hamish Harding; o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet; o bilionário paquistanês Shahzada Dawood; e o filho de 19 anos de Dawood, Suleman Dawood.