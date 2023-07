“De qualquer forma, estás morto”. A resposta do CEO da OceanGate a um tripulante do Titan que preparava filmagem de documentário

Escuro, frio e meias grossas: assim foram as últimas horas da tripulação do Titan

Era um mergulho de teste para preparar a filmagem de um documentário sobre a viagem do Titan até aos destroços do Titanic. O repórter de imagem Brian Weed perguntou a Stockton Rush, CEO da OceanGate, o que aconteceria perante um cenário de emergência, já que estavam trancados dentro do submersível. A resposta não foi a esperada e deixou o passageiro “desconfortável”.

“De qualquer forma, estás morto”, respondeu Stockton Rush ao repórter de imagem do Discovery Channel, responsável pela gravação de um documentário intitulado “Expedição Desconhecida”. Brian Weed contou ao Insider que foi uma resposta “muito estranha”: “Parecia uma coisa muito estranha de se pensar e parecia ser quase uma atitude niilista em relação à vida ou à morte no meio do oceano.”

O tripulante disse também ter questionado o CEO da OceanGate sobre o que podia acontecer se se perdessem, uma vez que se encontravam trancados dentro do submersível. “Há quatro ou cinco dias de oxigénio a bordo”, terá dito Stockton Rush, ao que Brian Weed levantou a possibilidade de não serem encontrados. Seguiu-se a "estranha" resposta.

Brian Weed, que embarcou com o apresentador Josh Gates, descreveu uma “atitude arrogante” de Stockton Rush relativamente à “segurança básica” dos tripulantes. A resposta foi apenas a primeira “bandeira vermelha” numa experiência de mergulho em que o repórter de imagem do Discovery Channel disse ter-se sentido inseguro: "Todo aquele mergulho deixou-me muito desconfortável com a ideia de ir até às profundezas do Titanic naquele submersível."

A viagem até aos destroços acabou por ser abortada, devido a problemas mecânicos e de comunicação. O mergulho, que aconteceu em maio de 2021, era um teste para a gravação do documentário nesse verão. No entanto, Brian Weed abandonou o projeto, alegando questões de segurança, e o “Expedição Desconhecida” foi mais tarde cancelado.

A 22 de junho deste ano, as autoridades confirmaram que o Titan tinha sofrido uma "implosão catastrófica", depois de ter desaparecido. Os cinco tripulantes a bordo morreram, sendo que o CEO da OceanGate, Stockton Rush, está entre as vítimas.