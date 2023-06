Mulher do CEO que está no submersível desaparecido é descendente de casal que morreu no naufrágio do Titanic

Mário Ferreira era para ter embarcado no submersível agora desaparecido no Atlântico

Wendy Rush, mulher de Stockton Rush, CEO da OceanGate que estava a pilotar o submersível que desapareceu no domingo, é descendente de duas vítimas do naufrágio do Titanic, em 1912, escreve o New York Times.

Isidor Straus e a mulher Ida eram trisavós de Wendy Rush. Os dois eram das pessoas mais ricas a bordo do Titanic. Isidor, nascido em 1845, era um dos donos da cadeia de lojas Macy's.

Isidor e Ida Straus (Getty)

Sobreviventes do naufrágio recordam o laço de amor que unia os antepassados de Wendy Rush. Contam que Isidor Straus recusou entrar nos salva-vidas, quando viu que mulheres e crianças ainda esperavam para entrar nos barcos. A mulher, com quem estava casado há quatro décadas, disse que não abandonaria o marido e ficaram os dois de braço dado no convés, enquanto o transatlântico afundava.



A história de Isidor e Ida Straus foi imortalizada no filme Titanic, de James Cameron. Na versão cinematográfica, o casal surge numa cena em que dois idosos se abraçam na cama, enquanto a água sobe na sua cabine.



Wendy Rush é descendente de uma das filhas dos Straus, Minnie. Casada com Stockton Rush desde 1986, trabalha também para a OceanGate como diretora de comunicação.