James Cameron nega “rumores ofensivos”: não vai fazer um filme sobre o Titan

“A arrogância e a prepotência que levaram o Titanic ao seu destino foram as mesmas que conduziram as pessoas do Titan”: a entrevista de James Cameron à CNN na íntegra

Passageiros do Titan foram ao fundo do oceano com regras menos apertadas de quem vai ao espaço

James Cameron nega estar a trabalhar num projeto relacionado com o que aconteceu ao submersível Titan. O realizador, que já visitou os destroços do Titanic mais de 30 vezes e realizou o filme sobre o navio, não está a planear explorar a tragédia do submersível da OceanGate.

O realizador do filme “Titanic” desmentiu no Twitter a sugestão de que tem planos para trabalhar num projeto sobre o submersível Titan, que implodiu no oceano no mês passado, matando as cinco pessoas a bordo.

“Normalmente não respondo a rumores ofensivos nos media, mas agora tenho de o fazer”, escreveu Cameron no Twitter”. “Não estou em conversações sobre um filme OceanGate, nem nunca estarei”.

Recentemente, Cameron, de 68 anos, revelou que ficou "impressionado com a semelhança" entre o que aconteceu ao submersível e ao próprio Titanic e referiu que os especialistas estavam “muito preocupados com este submersível” antes do lançamento.