As imagens têm mais de 30 anos e marcam a primeira expedição aos destroços do Titanic, desde que o navio afundou, em 1912. Nunca tinham sido vistas pelo público. Até agora.

Segundo revela a Woods Hole Oceanographic Institution, um centro oceanográfico norte-americano dedicado à formação de investigadores marinhos, as imagens foram captadas em 1986 pelo Alvin, um submersível com capacidade para três pessoas, e pelo Jason Jr, de controlo remoto.

São mais de 80 minutos de vídeo, filmados por esta equipa de mergulhadores nas profundezas do Oceano Atlântico e que mostram o estado em que ficou o icónico navio de passageiros.

A filmagem, aliás, começa com Alvin a aproximar-se do Titanic, a explorar a proa e o convés. Também inclui fotos do interior do Titanic, onde é possível identificar a cabine do capitão e uma janela, o exterior do navio e o telemotor usado para transmitir os comandos de direção e motor para a sala de máquinas.

O navio naufragou em 1912, quando chocou contra um icebergue durante uma viagem entre Southampton, no sul de Inglaterra, e Nova Iorque, nos Estados Unidos. Estima-se que morreram cerca de 1.500 pessoas.

Uma exploração conjunta dirigida pela Woods Hole Oceanographic Institution e uma organização francesa de exploração oceanográfica, Institut Français de Recherche Pour l'Exploitation de la Mer, encontrou os destroços do navio em setembro de 1985. Os cientistas voltaram ao local nove meses depois e capturaram estas mesmas imagens.