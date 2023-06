Jovem de 19 anos que morreu na implosão do submersível estava "apavorado" com a viagem, mas queria agradar ao pai

Do "Senhor Titanic" ao CEO que via a segurança como "puro desperdício". Quem são as cinco vítimas do Titan?

Suleman Dawood, o jovem de 19 anos que morreu na sequência da implosão do submersível Titan, estava "apavorado" com a viagem, mas queria agradar ao pai, Shahzada Dawood, que também morreu no mergulho até aos destroços no Titanic.

Em declarações à NBC News, Azmeh Dawood, a irmã mais velha de Shahzada, adiantou que o sobrinho confessou a um familiar que estava "apavorado" com a viagem, mas queria agradar ao pai no dia em que se celebrava o dia dos pais nos EUA.

A família Dawood, conhecida por ser “uma das mais respeitadas" do Paquistão, vive agora "uma situação irreal", contou Azmeh, que, antes de conhecido o trágico desfecho, disse ter-se sentido "como se estivesse a viver num filme muito mau, em contagem decrescente, sem saber o que ia acontecer".

Shahzada Dawood, de 48 anos, é descrito pela família como um homem que gostava de “explorar diferentes habitats naturais", com interesse na fotografia, em especial na fotografia da vida selvagem.

A família disse ainda que o magnata era "um pai amoroso" e apoiava duas instituições de caridade fundadas pelo rei Carlos III - o British Asian Trust e o Prince's Trust International.

Já Suleman Dawood estava a estudar na Universidade de Strathclyde em Glasgow, na Escócia. Era apaixonado por voleibol e entusiasta na resolução do cubo de Rubik. Suleman era ainda um “grande fã da literatura de ficção científica” e gostava sempre de “aprender coisas novas”, como conta a BBC.

Pai e filho estão entre os cinco tripulantes que morreram na sequência implosão do submersível Titan, que embarcou em viagem no domingo para uma visita aos destroços do Titanic, que naufragou em 2012.