Produtora da marca de chocolates Toblerone emite aviso a pessoas alérgicas ou intolerantes

A produtora dos chocolates Toblerone emitiu esta segunda-feira um aviso para pessoas alérgicas ou intolerantes a um dos ingredientes do chocolate de leite com mel e amêndoas para a ausência de rotulagem em português em alguns dos seus lotes.

Em causa estão unidades de Toblerone Leite 100g com 'nougat' de mel e amêndoas de lotes que contêm o código de barras 7614500010013 e cujo prazo de validade termina em 08 e 25 de dezembro de 2024 ou em 03 de fevereiro de 2025, refere em comunicado a Mondelēz International, lamentando "este incidente".

Segundo a empresa, "as embalagens das unidades destes lotes não incluem rotulagem no idioma português", mas "a fórmula e o perfil alergénico são exatamente iguais aos que habitualmente são comercializados pela marca em Portugal".

"Os chocolates cumprem rigorosamente as normas e os padrões de qualidade e segurança, mas, como não estão rotulados em português, não é fácil reconhecer os alergénios nas línguas que neles estão incluídos", salienta o comunicado, reforçando que o chocolate de leite com mel e amêndoas é contraindicado para pessoas com alergia ou intolerância a leite, amêndoas, soja e ovo.

A Mondelēz International disponibiliza um serviço de atendimento ao consumidor (número 800 100 951) nos dias úteis, das 09:00 às 18:00, para quem pretenda devolver os chocolates adquiridos dos lotes afetados ou solicitar esclarecimentos adicionais.