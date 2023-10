"Cuidado!" Tom Hanks alerta para vídeo falso que usa uma imagem sua criada por Inteligência Artificial para vender um plano dentário

Tom Hanks alertou os fãs nas suas redes sociais de que não teve qualquer tipo de envolvimento num vídeo criado por Inteligência Artificial (IA) que utiliza a sua imagem para vender um plano odontológico.

O ator publicou uma mensagem para os seus 9,5 milhões de seguidores no Instagram em que afirma que a sua imagem foi utilizada sem a sua autorização. “CUIDADO!! Há um vídeo por aí a promover um plano dentário com uma versão IA de mim. Não tenho nada a ver com isso”, escreveu Hanks por cima de uma captura de ecrã de uma imagem sua gerada a partir do vídeo falso. O ator desativou os comentários dessa publicação.

Tom Hanks, que já ganhou vários Óscares, tem vindo a manifestar preocupação sobre o uso da IA na representação. Ainda assim, já se viu obrigado a aprovar versões digitalmente alteradas de si próprio no cinema, como por exemplo em “O Expresso Polar” de 2004, uma fantasia natalícia animada por computador que apresentava uma versão Computer Graphic Imagery (CGI) de Hanks. Também no filme “Um Homem Chamado Otto”, do ano passado, o ator americano foi des-envelhecido.

No podcast do comediante Adam Buxton, Tom Hanks afirmou: “Previmos isto. Vimos que ia haver esta capacidade de pegar em zeros e uns dentro de um computador e transformá-los numa cara e numa personagem. Desde então, essa capacidade aumentou mil milhões de vezes e já vemos isso em todo o lado. Posso dizer-vos que estão a decorrer discussões em todos os sindicatos, em todas as agências e em todos os gabinetes jurídicos para se chegar às ramificações legais do facto de a minha cara e a minha voz - e a de todos os outros - serem propriedade intelectual. Neste momento, se eu quisesse, podia reunir-me e apresentar uma série de filmes em que eu seria o protagonista e em que teria 32 anos de idade. Qualquer pessoa pode agora recriar-se a si própria em qualquer idade através da IA ou da tecnologia deepfake".

No filme "Here", realizado por Robert Zemeckis, com estreia prevista para o próximo ano, Tom Hanks irá interpretar versões mais jovens da sua personagem utilizando uma ferramenta de Metaphysic. A empresa de inteligência artificial afirma que pode criar "efeitos de envelhecimento e de conversão facial foto realistas de alta resolução em cima das atuações dos atores, ao vivo e em tempo real, sem necessidade de mais trabalho de composição ou de efeitos visuais".

