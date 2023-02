Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas na sequência de um despiste registado este sábado no IP3, antes do nó de Parada de Gonta, concelho de Tondela, distrito de Viseu, disseram à CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI) fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo o Comando sub-regional de Viseu Dão Lafões, a vítima mortal e os feridos são todos do sexo masculino, tendo idades entre os 20 e os 25 anos. Ao que foi possível apurar a vítima mortal não era o condutor.

O acidente ocorreu cerca das 08:15, no sentido Tondela/Viseu, e tratou-se do despiste de um veículo ligeiro de passageiros.

Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de Viseu.

O óbito da vítima mortal foi declarado no local pela equipa da Viatura de Emergência e Reanimação (VMER), que encontrou a vítima em paragem cardiorrespiratória.

Foram mobilizados para o local, os Bombeiros Voluntários de Tondela, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Tondela, a VMER de Viseu e a GNR, num total de 18 operacionais e oito veículos.