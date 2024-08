Despiste de trator agrícola provoca morte a homem de 36 anos em Tondela

Um homem de 36 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um despiste, seguido de capotamento, de um trator agrícola, informou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela, Nuno Pereira.

“Foi um despiste de um trator agrícola, seguido de capotamento”, disse o comandante, adiantando que à chegada dos bombeiros “a vítima estava em paragem cardiorrespiratória”.

Nuno Pereira contou ainda que “o óbito acabou por ser declarado no local pelos médicos da VMER” (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) que esteve no local, em Gândara, que pertence à União de Freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, distrito de Viseu.

Segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil Viseu Dão Lafões, o alerta foi dado pelas 16:05 e no local estiveram 17 operacionais apoiados por seis veículos dos Bombeiros Voluntários de Tondela e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

No local estiveram também elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Proteção Civil Municipal de Tondela, informou a mesma fonte do comando da proteção civil.