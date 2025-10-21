Tornado mortal nos arredores de Paris: um morto, quatro feridos graves e um rasto de destruição

Oito detidos por suspeitas de prepararem atos de sabotagem na Polónia

Um tornado súbito e violento atingiu Ermont, na região de Val-d'Oise, França, esta segunda-feira, deixando um rasto de destruição. As autoridades confirmam um morto e quatro feridos graves, escrevem os meios de comunicação franceses.

O fenómeno, descrito como um "episódio de ventos violentos", ocorreu ao final da tarde a cerca de 20 quilómetros de Paris. Em poucos segundos, três gruas desabaram, telhados foram arrancados e árvores tombaram.

Segundo o procurador da República de Pontoise, Guirec LeBras, a vítima mortal é um homem de 23 anos, empregado de uma empresa de construção, que estava a trabalhar num estaleiro atingido pelo tornado. Quatro outras pessoas ficaram gravemente feridas e cinco sofreram ferimentos ligeiros.

"Um tornado repentino e de rara intensidade atingiu vários municípios de Val-d'Oise", apontou o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, que expressou o seu apoio "aos autarcas, às equipas de socorro e às populações afetadas", além de apresentar as suas condolências à família da vítima, na rede social X.

Estiveram envolvidos nas operações de socorro e limpeza 80 bombeiros, 50 polícias e 20 elementos do serviço de emergência médica.

Imagens partilhadas nas redes sociais atestam a violência do tornado. Em alguns segundos, os ventos derrubaram três gruas e projetaram destroços, telhas e chapas metálicas pelo ar.

Fenómeno raro em França

Esta foi a primeira morte causada por um tornado em França desde 2008, altura em que uma violenta tempestade assolou Hautmont, no norte do país, matando quatro pessoas e ferindo dezenas.

Ventos fortes e tempestades severas são fenómenos relativamente frequentes em território francês, mas tornados mortais são raros.