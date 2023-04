Pelo menos 18 pessoas morreram nos Estados Unidos depois da passagem daquilo que as autoridades acreditam terem sido vários tornados que assolaram grandes cidades e pequenas localidades de estados do sul e do Midwest, afetando particularmente o Arkansas, mas também o Illinois.

Pelo menos sete estados foram afetados pela passagem das tempestades, destruindo casas e várias empresas, além de terem espalhado o caos pelas ruas, arrancando árvores e arrastando carros com o vento. Estima-se que a área afetada engloba cerca de 85 milhões de pessoas, sendo que muitos milhares ainda se encontram sem eletricidade.

Entre os mortos já confirmados há sete no Tennessee, quatro no Arkansas e outros três no Indiana. Há ainda vítimas no Alabama, Illinois e Mississipi, sendo que a cidade de Little Rock, no Arkansas, foi uma das mais afetadas, com o autarca local a contabilizar mais de dois mil edifícios destruídos pela passagem dos tornados.

Um dos casos mais dramáticos ocorreu em Belvidere, Illinois, onde 260 pessoas assistiam a um concerto de heavy metal no Apollo Theatre. À passagem do tornado parte do telhado colapsou, deixando uma pessoa debaixo dos destroços. Os serviços de emergência acabaram por retirar o homem já sem vida, sendo que outras 28 pessoas ficaram feridas no local.

Ainda antes de se saberem as dimensões, e quando ainda se pensava tratar-se apenas de um tornado, as autoridades dos Estados Unidos já falavam de um evento "catastrófico", prevendo várias vítimas e milhões de euros em prejuízos.