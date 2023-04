O corpo de um homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado esta segunda-feira a boiar no rio Tejo junto à Torre de Belém, em Lisboa, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), desconhecendo ainda as causas da morte.

“O alerta foi recebido pelas 13:45, através de uma turista, a informar para a presença de um corpo a boiar junto à Torre de Belém, tendo sido ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima e da Estação Salva-Vidas de Lisboa”, indicou a AMN.

Em comunicado, a Autoridade Marítima referiu que o corpo identificado é de “um homem, com cerca de 70 anos”.

A mesma fonte adiantou que ainda não são conhecidas as causas da morte deste homem.

“O corpo foi recolhido e transportado pelos tripulantes da Estação Salva-Vidas para o cais da Achegã, na Doca do Espanhol, onde foi declarado o óbito pelo delegado de saúde”, acrescentou a AMN.

Posteriormente, o corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, após indicações do Ministério Público.

De acordo com a AMN, o Comando-Local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.