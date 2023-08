Dois turistas norte-americanos embriagaram-se, visitaram a Torre Eiffel e acabaram a dormir lá

Estavam embriagados, saltaram as barreiras de segurança e passaram a noite no monumento mais conhecido de Paris. Dois turistas norte-americanos foram encontrados na segunda-feira de manhã a dormir na Torre Eiffel, mas “não constituíam qualquer ameaça aparente”, avança a Sete, empresa que gere o monumento.

Depois de pagarem o bilhete para entrar naquele que é um dos monumentos mais visitados do mundo, por volta das 22:40 de domingo, os dois americanos terão saltado as barreiras de segurança enquanto desciam as escadas desde o cimo da torre, informou uma fonte policial, citada pelo The Guardian. Ficaram a dormir num local normalmente fechado ao público, entre o segundo e o terceiro andar da torre, e foram encontrados pelos seguranças do monumento na segunda-feira durante a habitual ronda matinal.

“Ficaram presos devido ao seu estado de embriaguez”, disseram os procuradores de Paris à AFP.

A empresa pública que gere a Torre Eiffel, Sete, garantiu, no entanto, que os dois americanos não representavam “qualquer ameaça aparente”.

Os bombeiros foram chamados ao local, incluindo uma unidade especializada na recuperação de pessoas de locais altos. Os intrusos foram, depois, levados para uma esquadra próxima para interrogatório, tendo a Sete já afirmado querer apresentar queixa.

Também nessa segunda-feira, como conta o The Guardian, três esquadras da polícia da cidade receberam um e-mail com uma ameaça de bomba contra a Torre Eiffel. No sábado, o monumento e a zona circundante foram evacuadas após ter sido recebida uma ameaça de bomba.